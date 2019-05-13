Специалисты утверждают, что существует угроза прорыва плотин в Алматинской области

Экологи обратились к председателю Сената Дариге Назарбаевой.

Техногенная катастрофа угрожает десяткам тысяч жителей Алматинской области. Причиной может стать хранилище сточных вод - озеро Сорбулак. Чтобы увидеть все своими глазами, на место выехала председатель Сената Парламента Дарига Назарбаева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Сорбулак - самое крупное озеро-накопитель сточных вод, причем не только в Казахстане, но и на территории СНГ. Его объем - миллион кубических метров. Председатель экологического союза "Табиғат" Мэлс Елеусизов заявляет, что существует реальная угроза прорыва плотин, которые удерживают водную массу. А это большая опасность для населенных пунктов, расположенных рядом. Поэтому эколог обратился к председателю Сената Дариге Назарбаевой.

- Табиғат": "Сорбулак стоит на толстом слое супеси. 60 метров - глубина, а там уже материковые грунты, то есть гранитные. А до этого - песок. То есть, если здесь ручей потечет, то его никакая сила не остановит, катастрофический размыв начнется. Вода выливается до дна, это миллиард кубометров. Но в условиях селя, одна частица воды захватывает 55 частей грунта. То есть, это будет 55 млрд - 3 капчагайских водохранилища, - объясняет председатель экологического союза Мэлс Елеусизов.

В случае прорыва будут снесены несколько поселков, которые окажутся на пути возникшего селя. Причиной катастрофы может стать и землетрясение. Но специалисты института гидрогеологии и геоэкологии думают иначе. По их мнению, плотины построены с учетом уровня сейсмической опасности.

- При возникновении сейсмической опасности здесь может наблюдаться землетрясение до пяти баллов. Оползневые процессы в этом районе, в котором указывалось, невозможны из-за того, что здесь практически ровная площадка. И вот эти скальные породы не дают возможность смещению грунта, - считает ведущий инженер института гидрогеологии и геоэкологии имени У. Ахмедсафина Олег Калугин.

В свою очередь, Мэлс Елеусизов напомнил про катастрофу 1988 года. Тогда произошел прорыв другого приемника сточных вод – Жаманкума. Погибли 13 человек, скот, и были смыты два моста. Причиной назвали халатность местной администрации. Но, по словам заместителя акима города Алматы, из той трагедии вынесли урок, и контроль за уровнем воды и состоянием прилегающей территории ведется постоянно.

- Мы пробурили дополнительно 39 скважин. Результаты показывают, что уровень воды в скважинах не меняется. Вокруг накопителя, в радиусе 7 км, сейсмической зоны не имеется, смещение грунта не обнаружено, отклонения нет, - говорит заместитель акима города Алматы Марат Сембеков.

По мнению Дариги Назарбаевой, нужно провести дополнительные исследования. И, если существует хотя бы минимальная угроза жизням людей, проблему нужно решать незамедлительно. Ситуацию на Сорбулаке изучат и рассмотрят также в министерстве энергетики Казахстана.

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