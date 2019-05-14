Новую госструктуру предложили создать в Казахстане

Функции регулирования и развития финансового рынка, а также защиты прав потребителей предлагается возложить на новый госорган, непосредственно подотчетный президенту Казахстана.

Национальный банк РК разработал проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, и микрофинансовой деятельности". Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков в Мажилисе Парламента РК, передает Zakon.kz.

По его словам, законопроект предусматривает два направления.

- Первое направление - это создание независимого органа регулирования финансового сектора. Для содействия экономическому росту страны Национальный банк намерен сконцентрироваться на эффективности денежно-кредитной политики и реализации мер по контролю за инфляцией, - отметил он.

Как рассказал Смоляков, функции регулирования и развития финансового рынка, а также защиты прав потребителей предлагается передать в новый государственный орган, непосредственно подотчетный Президенту РК – Агентство по регулированию и развитию финансовых рынков.

- Деятельность Национального банка и Агентства будет тщательным образом скоординирована, в том числе путем взаимного представительства в органах управления. Агентство будет финансироваться за счет республиканского бюджета. Система оплаты труда будет утверждаться правительством РК, а статус служащих будет аналогичен статусу служащих Национального банка, - сообщил он.

Олег Смоляков подчеркнул, что это обеспечит возможность оперативного отбора высококвалифицированного персонала с установлением конкурентоспособного уровня оплаты труда.

- В целях обеспечения финансовой стабильности Национальный банк и Агентство будут осуществлять взаимодействие в рамках деятельности Совета по финансовой стабильности, - сказал замглавы Нацбанка Казахстана.

Он рассказал, что предварительному рассмотрению Советом в обязательном порядке будут подлежать вопросы, связанные с принятием мер макропруденциальной политики для снижения системных рисков, антикризисных мер, а также мер по урегулированию либо государственной поддержке системнозначимых банков.

- Функции по регулированию и надзору за финансовыми рынками в целом будут закреплены за Агентством. За Национальным банком сохранятся функции регулирования и надзора в отношении платежных организаций, небанковских обменных пунктов, инкассаторских компаний, - отметил он.

Смоляков также добавил, что в целях исключения дублирования и снижения нагрузки на финансовый сектор будет создана единая база статистической и регуляторной информации с равным доступом для Нацбанка и Агентства.

Второе направление законопроекта, по его словам, это - устранение регуляторного арбитража и системных проблем на рынке потребительского кредитования.

- В целях недопущения неконтролируемого роста долговой нагрузки населения, требуется ввести соответствующие инструменты регулирования и надзора в отношении всех субъектов кредитования, - отметил он.

Замглавы Нацбанка также рассказал, что на сегодня потребительские займы имеют порядка 5 млн человек. Их общая задолженность превышает 4 трлн тенге. Задолженность каждого заемщика в среднем составляет 800 тыс. тенге. Наиболее активный прирост портфеля потребительских кредитов наблюдается в нерегулируемом секторе ¬– это онлайн-кредиторы, кредитные товарищества и ломбарды. В то же время увеличивается закредитованность граждан, нарушаются интересы заемщиков со стороны нерегулируемых субъектов, безответственно кредитуются социально-уязвимые слои населения.

- Для решения указанных проблем предлагается расширить периметр регулирования надзорного органа, включив в него всех субъектов кредитования. Предлагаемые подходы предусматривают введение дифференцированной системы регулирования небанковских кредитных организаций, - расскзал О.Смоляков.

Он также добавил, что любая деятельность по предоставлению займов гражданам Казахстана будет полностью под регулированием нового надзорного органа.

- Кредитная деятельность кредитных товариществ, ломбардов, микрофинансовых организаций (в том числе онлайн-кредиторов), будет определена как микрофинансовая деятельность на базе действующего закона "О микрофинасовых организациях, - отметил Смоляков.

Он подчеркнул, что законопроект не предполагает изменение существующей бизнес-модели каждого из указанных субъектов, а только вводит требования в зависимости от рисков, присущих конкретному виду деятельности.

-Универсальные требования к организациям, осуществляющим микрофинансовую деятельность, включают наличие правил предоставления микрокредитов, обязательность предоставления информации в кредитное бюро, обязательность соблюдения требований в сфере ПОД/ФТ, - заключил Смоляков.

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