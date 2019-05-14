Почему уже месяц отсутствует сейсмопрогноз в Казахстане

Как пояснили в СОМЭ – основная причина в отсутствии финансирования.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте КЧС МВД РК, прогнозная комиссия ввиду отсутствия материалов Республиканской сети приостановила свою работу с 18 апреля 2019 года. Почему это произошло, выяснил журналист Zakon.kz.

Как сообщил главный геофизик ТОО СОМЭ Николай Тарадаев, четыре месяца у них не открывали финансирование, и естественно на сейсмостанциях за неуплату отключили электроэнергию и телефоны. В итоге сотрудники СОМЭ не могли ни получать материал ни передавать прогноз.

- Мы писали соответствующие письма, всех поставили в известность и сейчас финансирование нам открыли. Произошло это примерно 28 апреля, и сейчас мы оплачиваем платежи, где-то платим штрафы за повторное включение и восстанавливаем работу своей аппаратуры. По идее завтра прогнозная комиссия уже должна начать работать. Обычно мы даем прогноз по средам. Материал уже у нас пошел, правда, пока не в полном объеме и не по всем станциям. Но большинство станций, которые участвуют в прогнозе, уже материал дают, – сообщил Николай Тарадаев.

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