Пенсионер случайно ранил из ружья девочку-подростка

Стреляя ворон на своем огороде, он попал в 13-летнюю соседку.

Полицейские Алматинской области возбудили уголовное производство по факту неосторожного причинения вреда здоровью 13-летней девочке. В качестве подозреваемого выступает 67-летний пенсионер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Как выяснилось, пожилой мужчина из охотничьего ружья стрелял в ворон у себя в огороде. В итоге после очередного выстрела одна из дробин попала в ногу девочке, находившейся на соседнем участке. Медики осмотрели ребенка, и оказав необходимую помощь отпустили домой. Родители девочки, примирившись с соседом, написали встречное заявление об отсутствии к нему каких-либо претензий.

- Досудебное расследование по факту проводится полицейскими Жамбылского района. У подозреваемого изъято зарегистрированное на его имя гладкоствольное ружье «ИЖ-58» 12 калибра. С учетом примирения и заявления потерпевшей стороны о непринятии к подозреваемому строгих мер, сейчас рассматривается вопрос о прекращении в его отношении уголовного преследования, - сообщили в пресс-службе областного ДП.

В ведомстве дополнили, что в отношении пожилого мужчины также собран материал по факту небрежного отношения с огнестрельным оружием и стрельбе в населенных пунктах, который направят на рассмотрение административного суда. Пенсионеру грозит крупный денежный штраф, а также конфискация огнестрельного оружия либо лишение права им владеть.

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