Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Дождь с переходом в снег ожидается в столице

Ночью температура опустится до минусовой.

Фото : ВЕСТИ2214 мая 2019, 16:01

Завтра, 15 мая, в столице ожидается дождь с переходом в мокрый снег, передает официальный сайт акимата города Нур-Султан.

Как сообщают синоптики, 15 мая ожидается переменная облачность, ночью осадки (дождь с переходом в мокрый снег). Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью -1…-3 °С, днем +10…+12 °С. «16 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -1…-3 °С, днем +13…+15 °С.

17 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +1…+3 °С, днем +19…+21 °С.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты