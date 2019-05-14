Дождь с переходом в снег ожидается в столице

Ночью температура опустится до минусовой.

Завтра, 15 мая, в столице ожидается дождь с переходом в мокрый снег, передает официальный сайт акимата города Нур-Султан.

Как сообщают синоптики, 15 мая ожидается переменная облачность, ночью осадки (дождь с переходом в мокрый снег). Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью -1…-3 °С, днем +10…+12 °С. «16 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -1…-3 °С, днем +13…+15 °С.

17 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +1…+3 °С, днем +19…+21 °С.

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