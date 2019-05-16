Ожидается, что к 2050 году городское население более чем удвоится.

Еще два города-миллионника могут появиться в Казахстане вслед за Нур-Султаном, Алматы и Шымкентом. Об этом на XII Астанинском экономическом форуме сказал Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Города играют значительную роль в экономическом развитии и их влияние будет только возрастать. Люди принимают решения, где лучше и качественней жить. Их благосостояние концентрируется вокруг точек роста, которыми становятся мегаполисы, - рассказал Нурсултан Назарбаев.

Он добавил, что сегодня более 4 млрд человек по всему миру или 55% населения планеты живут в городах.

- Ожидается, что к 2050 году городское население более чем удвоится, тогда 7 из 10 человек в мире будут горожанами. Инвестиции теперь приходят не в страны, а в города, и конкуренция идет между городами. Уже сейчас там генерируется более 80% мирового ВВП, а урбанизация может способствовать устойчивому росту, если она происходит за счет повышения производительности и внедрения инноваций. Казахстан также развивается в русле общемирового тренда урбанизации, - подчеркнул Елбасы.

Этот процесс, по его словам, в Казахстане происходит более активно и крупные города продолжают расти.

- 40% населения живет у нас в селах. Однако работают на селе 20% из них, 20%, живя в селе, работают в городе. Наши крупные города продолжают прорастать. В столице страны за короткие 20 лет из провинциального города в 180 тысяч превратилось в 1,2 млн город. Самый крупный город Алматы превышает два миллиона, в прошлом году прибавился еще один город-миллионник – Шымкент. Еще два города мы подтягиваем к этому уровню. Они станут точками роста, как магнит будут притягивать людей, знания и технологии. Будущий успех наших городов – ключевой фактор конкурентоспособности Казахстана на мировом рынке, - заключил первый президент Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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