Минздрав назвал причины материнской смертности в Казахстане

В 2018 году наблюдалось увеличение случаев материнской смертности в послеродовом периоде в 1,5 раза.

Как можно раньше обращаться за медицинской помощью и вставать на учет для предотвращения материнской смертности посоветовал беременным казахстанкам вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров, передает Zakon.kz.

Врачи-акушеры, гинекологи и перинатологи, представляющие республиканские НИИ, НЦ, медицинские вузы, перинатальные центры, роддома областного и городского уровней, а также, зарубежные специалисты-эксперты из России, Беларуси, Украины, Финляндии и США собрались в Алматы на международный научно-образовательный форум "Ана мен бала". Одной из самых животрепещущих тем было снижение показателей материнской и младенческой смертности в Казахстане.

За последний год коэффициент материнской смертности составляет 15.1 на 100 тыс. родившихся, поставлена задача к 2020 году снизить этот показатель до 11.

- Несмотря на применение современных технологий для охраны здоровья женщин и новорожденных, в 2018 году наблюдалось увеличение случаев материнской смертности в послеродовом периоде в 1,5 раза. При этом каждая четвертая из них была поздно взята на учет, каждая восьмая из умерших не состояла на учете, - констатировал Камалжан Надыров.

Основными причинами материнской смертности, по словам вице-министра, являются позднее обращение женщин за медицинской помощью, недооценка состояния собственного здоровья беременной женщиной и недостаточная солидарная ответственность за свое здоровье. Кроме того, в некоторых регионах наблюдается дефицит врачей акушер-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов, отсутствие руководителей по родовспоможению в управлениях здравоохранения

- Вместе с тем, по-прежнему остается низким охват перинатальным скринингом. В прошлом году его прошли всего 60% беременных женщин, при этом 80% беременных были на учете. При оказании первичной медико-санитарной помощи функционирует 4 вида профильных школ здоровья для молодых матерей (планирование семьи, подготовка к родам, молодой матери и здорового ребенка)к сожалению, эти школы посещают всего 70 тыс. матерей, кабинет здорового ребенка не более 140 тыс. при том, что в стране рождается порядка 400 тыс. детей в год, - отметил вице-министр

Минздрав намерен усилить профилактическую работу и совершенствовать процесс непрерывного повышения квалификации медицинских работников., а также повышать эффективность работы молодежных центров здоровья, которые предоставляют профилактические и консультативные услуги по охране репродуктивного здоровья молодых казахстанцев и казахстанок. Цель работы центров – предупреждение абортов, нежелательной беременности и распространению инфекций, передаваемых половым путем. Вскоре они будут предоставлять больше услуг.

Государственная программа развития здравоохранения "Денсаулык" направлена на принятие ряда мер для повышения доступности, качества медицинских услуг, особенно в сфере охраны материнства и детства.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!