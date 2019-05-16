167 авторов экстремистских постов в соцсетях осуждены в Казахстане

Авторами деструктивных постов и комментариев являются в основном зарубежные, в отдельных случаях, казахстанские пользователи Интернета.

Кто и зачем разжигает этническую и межрелигиозную рознь в социальных сетях, сообщили в КНБ РК в ответе на официальный запрос Zakon.kz.

29 апреля 2019 года, выступая на сессии АНК, Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что "Один из глобальных вызовов современности, который нельзя игнорировать, это развитие коммуникационных технологий. Помимо безусловных благ, они несут в себе деструктивный потенциал. Возможности цифровых коммуникаций используются для разжигания этнической и межрелигиозной ненависти, даже (призывают) к совершению терактов. Подло скрывая в Сети свои лица, они думают, что уйдут безнаказанными. Но не уйдут! Государства должны принимать решительные меры против этого".

Насколько активно сотрудниками казахстанских спецслужб ведется работа по выявлению авторов подобных постов в Интернете, сколько их выявлено и какими мотивами руководствуются эти люди, попытался выяснить журналист Zakon.kz, направив официальный запрос в КНБ Республики Казахстан.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пресечение фактов межэтнической и межконфессиональной розни является одним из основных направлений деятельности КНБ РК.

Только за последние три года по ст.256 ч.2 УК РК, за пропаганду терроризма и религиозного экстремизма с использованием СМИ (Интернета), осуждено 167 граждан. Из них в 2016 году – 52, в 2017 – 76, а в 2018 – 39.

Авторами деструктивных постов и комментариев являются в основном зарубежные, в отдельных случаях, казахстанские пользователи Интернета. При этом основным мотивом и целью при публикации экстремистских материалов представителями международных террористических организаций (МТО) в Интернете является – вовлечение в свои ряды новых людей.

В пресс-службе ведомства дополнили, что пропаганда терроризма и религиозного экстремизма в интернете расширилась на волне активизации на Ближнем Востоке международной террористической организации ДАИШ*

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

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