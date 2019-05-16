Намечающиеся на 9 июня выборы президента Казахстана являются одним из важнейших событий в Центрально-Азиатском регионе в 2019 году.

Известный политический обозреватель, кандидат философских наук, бывший глава Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана Фархад Мамедов написал статью "Казахстанский транзит власти", в которой подробно проанализировал произошедшие за последнее время политические события в Казахстане, передает 1news.az.

Начало транзита

Намечающиеся на 9 июня выборы президента Казахстана являются одним из важнейших событий в Центрально-Азиатском регионе в 2019 году. Сложение Нурсултаном Назарбаевым с себя полномочий президента Казахстана 19 марта стало одной из самых обсуждаемых тем в международной политической жизни. Авторитетный политик с мировым именем, патриарх политики постсоветского пространства, сделавший многое для становления и развития современного Казахстана, покинул пост президента, при этом сохранив позиции руководителя Совета Безопасности, председателя Ассамблеи Народа Казахстана, членом Конституционного Совета, председателя партии Nur Otan, а также статус Елбасы – Национального Лидера.

Тем самым в Казахстане начался транзит власти, схожий по своему характеру с процессами в Малайзии или же в Сингапуре, после отставок Мохатхира Мохаммеда (1981-2003, 2018) и Ли Куан Ю (1959-1990), соответственно. Также упоминался и совсем недавние транзиты власти в Узбекистане (2016 г.) или же президентство Д.Медведева в России (2008-2012). Однако если проанализировать действия Н. Назарбаева за последние три года (а именно три года назад по его собственному заявлению он начал присматриваться к кандидатам) можно прийти к выводу, что транзит власти в Казахстане не аналогичен с вышеназванными примерами и имеет свои особенности.

Казахстанская модель транзита власти

За последние годы в Казахстане был принят ряд основополагающих государственных программ – (Стратегия "Казахстан-2050", программа инфраструктурного развития "Нұрлы жол", Стратегический план развития Казахстана до 2025 года, программа "Цифровой Казахстан", перевод алфавита казахского языка на латинскую графику, основные пункты нацие строительства), тем самым были обозначены стратегические цели и основные направления развития государства на десятилетия вперед. Эти программные документы определялись в результате широких общественных дискуссий и таким образом обрели статус национальных. Вокруг процесса реализации обозначенных стратегических целей и направлений требуется консолидация ресурсов государства, частного сектора и общества в целом. Был дан старт комплексной работе по реализации данных программ и поставленных задач.

Вместе с тем, в последнее время самой обсуждаемой и ожидаемой темой в казахстанском обществе была политическая реформа в стране. Было осуществлено перераспределение полномочий между ветвями государственной власти, где от президента часть полномочий перешла Парламенту и Правительству, были приняты новые изменения и дополнения в законы, регулирующие органы местного самоуправления, выборы, деятельность общественных объединений, партий и другие вопросы.

Только после начала комплексной реализации вышеуказанных национальных программ социально-экономического развития и общественно-политических реформ Н. Назарбаев заявил об отставке и назвал имя преемника – им стал Спикер Верхней палаты Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На наш взгляд К.Токаев является наиболее достойной кандидатурой на должность нового Президента страны. Можно сказать, что он, пройдя все звенья государственного управления в различных сферах, накопил богатый опыт управленца. Владеет реальным положением социально-экономического развития страны, актуальными вопросами внешней политики Казахстана. Очевидно, Елбасы не уходит из политики, однако в соответствии с Конституцией большинство полномочий переходит новому руководителю государства, так как Казахстан является страной с президентской формой правления. Находясь у власти Первый Президент Казахстана старался максимально нивелировать риски для страны как во внешней политике, так и во внутренней. Процесс транзита власти также имеет своей целью минимизировать риски для государственности от форс-мажора и внутриполитических осложнений, от которых не застраховано ни одно государство.Риски существуют всегда и только дальновидные политики способны предпринять шаги, понимая свою личную ответственность, которая сформировалась за три десятка лет у власти. Более того, основные принципы трансформации демократического государства уже достигли и страны СНГ.

Современная геополитическая ситуация в мире, угрозы безопасности требуют от руководителей государств взвешенного и продуманного подхода к вопросам политических реформ. В этих условиях для государств постсоветского пространства непродуманный транзит власти может привести к формированию разделенного общества и глубокому экономическому кризису, вплоть до ослабления суверенитета. Во избежание такого рода рисков в Казахстане начался процесс транзита власти.

Выборы президента – легитимность и открытость

Мирный транзит власти в Казахстане происходит открыто. Отсутствуют элементы, свойственные конспирологическим теориям, все процессы идут в соответствие с Конституцией и нормативно-правовыми процедурами. Вступивший в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение о проведении внеочередных президентских выборов. Всенародные выборы, в первую очередь, важны для обеспечения прозрачности процесса транзита власти и легитимности статуса нового президента Казахстана. Кандидат от партии власти, выдвинутый Елбасы, действующий Президент Касым-Жомарт Токаев является гарантом проведения конкурентных и честных выборов. Главной составляющей в процессе транзита власти является достижение общественного консенсуса, закрепление статус-кво в общественном сознании и, если быть откровенным, подготовка общества к следующему этапу социально-экономического и политического развития Казахстана.

Несомненно, президентские выборы 9 июня 2019 года являются историческими для современного Казахстана, так как впервые за всю историю независимого Казахстана в них не участвует Н. Назарбаев. Этим и объясняется повышенная активность политического дискурса в Казахстане и вокруг него. Количество выдвинутых кандидатов, их политическая ориентация демонстрируют вовлеченность всего политического спектра страны. Впервые в выборах в качестве кандидата участвует женщина, что является трендом в большой мировой политике и определенным новшеством для тюрко-мусульманского мира и региона Центральной Азии. Поддержка Н. Назарбаева и партии власти Касым-Жомарту Токаеву являются важными элементами, однако не определяющими итоги выборов. Главный итоговый принцип любых выборов главы государства – это доверие народа и голос за достойного кандидата. Тем более, на Касым-Жомарта Токаева впервые не оказывается давление победить с подавляющим большинством голосов. Наряду с этим, среди кандидатов впервые за последние 10-15 лет присутствует и представитель оппозиции, который будет стремиться консолидировать раздробленную оппозиционную среду и представить альтернативу действующей власти.

В любом государстве имеется протестный электорат, он всегда есть и будет. В этом и суть демократического развития государства. В разные годы различные политики и оппозиционные партии, претендующие на верховную власть в Казахстане, через выборы стремились создать альтернативу действующей власти, однако не были восприняты со стороны народа и потерпели поражение. Безусловно, предвыборный процесс, сами выборы позволят новому президенту услышать голос и чаяния народа, узнать общественные мнения и настроения, изменит Казахстан в лучшую сторону и политика нового руководства будет скорректирована в соответствии с ожиданиями населения. Указанные аспекты демонстрируют, что в целом выборный процесс будет проходить не статично, возможно даже с элементами повышенной активности.

Политическая борьба в условиях т.н. "пост-правды" стала более виртуальной. Традиционные предвыборные технологии по большей степени перешли в социальные сети, где не регламентируется агитация и существует риск распространения порой абсолютно фейковых новостей. Широкое использование социальных сетей демонстрирует зрелость гражданского общества Казахстана. Ожидается, что все кандидаты будут активно пользоваться ресурсами социальных сетей, чтобы "достучаться" до каждого гражданина.

Сегодня главным объектом и пользователем социальных сетей является молодежь – максималистски настроенная, получающая информацию из гаджетов и принимающая за правду все, что ей демонстрируют. Молодежь не всегда может верифицировать информацию, чем пользуются заинтересованные в дестабилизации ситуации различные группы влияния. Таким образом, видится актуальным для всей системной политической элиты ответственно и объективно освещать реальные происходящие политические процессы и ситуации в стране в ходе предвыборной агитационной работы.

Who is Mr.Tokayev? – Кто такой господин Токаев?

Основания выбора кандидатуры Касым-Жомарта Токаева на пост Главы государства более чем исчерпывающие. За годы независимости К. Токаев проработал на должностях, которые охватывали практически все сферы государственной жизнедеятельности. Профессиональный дипломат по образованию, работал главой МИД Казахстана (1994-1999, 2003-2007), занимал должность премьер-министра (1999-2002), опыт руководства в глобальных международных организациях (заместитель генерального секретаря ООН 2011-2013), занимался законотворческой деятельностью в Сенате (2007-2011, 2013-2019). С уверенностью можно сказать, что Касым-Жомарт Токаев второй после Н. Назарбаева известный казах во всем мире.

За время работы на различных государственных должностях как в Казахстане, так и за его пределами зарекомендовал себя в качестве опытного и волевого руководителя, ответственного за достижение результата и поставленной цели. Период премьерства К. Токаева сопровождался внутренними волнениями во власти, которым был положен конец результатами эффективной деятельности правительства в последующие годы. По итогам 2001 года рост ВВП Казахстана составлял 13,7%, что является наивысшим достижением за всю историю независимости страны. При этом следует отметить, что эти показатели были достигнуты в период низких цен на нефть. Инерция, заданная экономике в период премьерства К. Токаева продолжалась вплоть до 2009 года. Инфляция к 2002 году была снижена до 6,6%, тогда как в 1999 году она составляла 17,8%. Уровень безработицы также упал с 13.5% в 1999 году до 10,4% в 2001. Доля малого и среднего бизнеса была увеличена в экономике до 18%.

Общепризнанно, даже со стороны политических оппонентов, что имя К. Токаева не связано с коррупционными делами в Казахстане и за его пределами, а также какими-либо финансово-промышленными кругами и группами влияния внутри Казахстана.

По мнению экспертного сообщества и лиц, знающих К.Токаева по совместной работе, ему присущ взвешенный, системный и сбалансированный подход в решении актуальных государственных вопросов, а также он не является сторонником резких политических потрясений и инсинуаций.

Важным для будущего президента Казахстана является и понимание международной повестки дня, угроз и возможностей, которая несет геополитическое положение Казахстана. Страна, расположенная между Россией, Китаем, центрально-азиатскими странами, богатая природными ресурсами, сформировала имидж ответственного партнера на международной арене. Можно констатировать, что действующий Президент Казахстана К.Токаев стоял у истоков формирования внешней политики независимого Казахстана. Именно в годы, когда К.Токаев был во главе внешнеполитического ведомства, Казахстан стал площадкой диалога по самым актуальным вопросам геополитики, глобальной и региональной безопасности и выдвигал значимые международные инициативы.

Биография Касым-Жомарта Токаева связана с главными соседями Казахстана – Россией и Китаем (он свободно говорит на русском, китайском, английском языках), с геополитическими центрами сил (США, ЕС, АСЕАН), с региональными государствами (страны Центральной Азии, Турция, Иран, Азербайджан, Индия). Таким образом, есть основания полагать, что последовательная, взвешенная и предсказуемая внешняя политика Казахстана будет продолжена и при новом руководстве страны.

За почти два месяца пребывания в должности Главы государства Касым-Жомарт Токаев показал себя как самокритичного, и в то же время принципиального руководителя, внося свежие взгляды и объективные высказывания по актуальным вопросам борьбы с коррупцией, социально-экономического развития страны, равенства всех перед законом, эффективного распределения государственных ресурсов и другим вопросам.

Взгляд из Азербайджана

Для Азербайджана Казахстан является стратегическим партнером, важным соседом, с которым связывают исторические корни, религиозная и языковая близость, а также крепнущие экономические взаимоотношения и транспортные пути. На протяжении всего периода с момента восстановления независимости Азербайджан и Казахстан были предсказуемыми друг для друга партнерами, государствами, которые поддерживали друг друга и наладили сотрудничество на основе равноправия и взаимовыгодности. Основу этим взаимоотношениям положили национальные лидеры наших народов Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, успешно продолжая этот курс, подчеркивает стратегическую значимость Казахстана для Азербайджана.

Сотрудничество Азербайджана и Казахстана на различных международных площадках является константой, как в ООН, так и в СНГ, Тюркском Совете и других организациях Азербайджан и Казахстан выступают со схожих позиций. Наиболее же ценным является то, что Казахстан поддерживает и озвучивает интересы Азербайджана в таких международных военно-политических и экономических организациях, где Азербайджан не представлен. Обе страны продвигают идею развития, процветания и закрепили за собой имидж ответственного партнера и пространства диалога. Если в Казахстане организуются платформы для диалога в политической и экономической сферах, Азербайджан же стал признанным лидером в сфере межкультурного диалога на глобальном уровне. Ускоренное развитие транспортно-логистической инфраструктуры за последние годы создало условия для повышения товарооборота и активизации транзита грузов через Казахстан и Азербайджан по Каспийскому морю.

Выборы – демонстрация единства народа Казахстана в выборе пути развития

Безусловно, выборы президента станут важным периодом в истории развития современного Казахстана, оформят легитимность новому руководству страны для дальнейшей реализации принятых Государственных программ и обозначенных стратегических целей развития. Практика демонстрирует, что в современном мире, характеризующимся острым геополитическим противостоянием, экономическими санкциями и торговыми войнами, очень сложно реализовывать программы развития в среднесрочной и долгосрочной перспектив. Но возможно! При наличии достойного руководителя страны и четком понимании национальных интересов государства, их озвучивания и оформления во внешней политике, комплексной социально-экономической программы. Единство народа и власти позволяет новым лидерам государств проводить в жизнь самые сложные реформы и обновления государственной системы, уверенно защищать национальные интересы на международной арене. Курс на сохранение внутриполитической стабильности, продолжение социально ориентированной экономической стратегии и политических преобразований, дальнейшую консолидацию казахстанского общества будет главным элементом в выборе следующего президента Казахстана.

В Азербайджане уверены, что двустороннее взаимовыгодное стратегическое партнерство между братскими странами будет успешно продолжено при новом руководстве Казахстана.

Фархад Мамедов

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