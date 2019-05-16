Водитель мопеда стал жертвой ДТП в Алматы
Грузовик двигался по Райымбека в восточном направлении и совершал правый поворот, чтобы заехать на стройку, когда в него врезался мопед.
В Алматы произошло ДТП с участием грузовика и мопеда, передает Zakon.kz со ссылкой на @chp_kz.
Инцидент произошел на проспекте Райымбека. Грузовик двигался по Райымбека в восточном направлении и совершал правый поворот, чтобы заехать на стройку.
В это время в него на полном ходу врезался мопед. В результате столкновения водитель 2000 года рождения от полученных травм скончался. Далее выяснением всех обстоятельств занимается полиция.
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Водитель мопеда погиб в результате дтп передаёт корреспондент @chp_kz. Инцидент произошел по проспекту Раимбека в восточном направлении. Грузовик двигался по Раимбека в восточном направлении и совершал правый поворот, чтобы заехать на стройку, как в него на полном ходу врезался мопед. В результате столкновения водитель 2000 года рождения от полученных травм скончался. Далее выяснением всех обстоятельств занимается полиция.#дтп #авария #чп #камеры #алматы #кп #чпалматы #чпкз #liketime #likeforfollow #followforfollowback #follow4followback #likeforlikes #like4likes #instalike #instaphoto #instagood #kz #carskz
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