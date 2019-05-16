Водитель мопеда стал жертвой ДТП в Алматы

Грузовик двигался по Райымбека в восточном направлении и совершал правый поворот, чтобы заехать на стройку, когда в него врезался мопед.

В Алматы произошло ДТП с участием грузовика и мопеда, передает Zakon.kz со ссылкой на @chp_kz.

Инцидент произошел на проспекте Райымбека. Грузовик двигался по Райымбека в восточном направлении и совершал правый поворот, чтобы заехать на стройку.

В это время в него на полном ходу врезался мопед. В результате столкновения водитель 2000 года рождения от полученных травм скончался. Далее выяснением всех обстоятельств занимается полиция.

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