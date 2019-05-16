Токаев поблагодарил Лагард за участие в экономическом форуме
Ваше личное участие в АЭФ будет полезным для работы форума - Президент РК.
Фото : Акорда16 мая 2019, 15:04
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с исполнительным директором МВФ Кристин Лагард, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.
Глава государства высказал признательность Кристин Лагард за ее участие в работе Астанинского экономического форума.
– Рад приветствовать Вас в городе Нур-Султан! Уверен, ваше личное участие в АЭФ будет полезным и для работы форума, и для Казахстана, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Участники встречи обсудили основные направления сотрудничества между Казахстаном и Международным валютным фондом, а также ключевые процессы в мировой финансово-экономической системе.
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