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Токаев поблагодарил Лагард за участие в экономическом форуме

Ваше личное участие в АЭФ будет полезным для работы форума - Президент РК.

Фото : Акорда16 мая 2019, 15:04

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с исполнительным директором МВФ Кристин Лагард, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

Глава государства высказал признательность Кристин Лагард за ее участие в работе Астанинского экономического форума.

– Рад приветствовать Вас в городе Нур-Султан! Уверен, ваше личное участие в АЭФ будет полезным и для работы форума, и для Казахстана, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Участники встречи обсудили основные направления сотрудничества между Казахстаном и Международным валютным фондом, а также ключевые процессы в мировой финансово-экономической системе.


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