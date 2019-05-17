Не надо было пить в машине: двое скончались в ужасной аварии на трассе под Алматы

Выжил только водитель.

Вечером в четверг, 16 мая, под Алматы на автотрассе в результате дорожно-транспортного происшествия скончались двое, передает корреспондент Zakon.kz.

Водитель длинномера "МАЗ" рассказал, что авария произошла около 17:30. Длинномер двигался в колонне по трассе Алматы – Нур-Султан. На 87 километре в сторону Алматы дальнобойщик заметил, что его напарники остановились. Мужчина стал прижиматься к обочине, остановился и начал выходить из грузовика. В этот момент двигавшийся позади него автомобиль Toyota Carina E съехал на обочину, но затем водитель легковушки заметил, что перед ним находится длинномер, и попытался вернуться на дорожное полотно.

Он не успел этого сделать и врезался на полном ходу в заднюю часть длинномера, где находился прицеп. При мощном ударе легковушка буквально влетела под прицеп и вырвала у него задний мост. У самой Toyota крышу буквально отрезало.

Водитель длинномера подбежал к машине и попытался оказать помощь пострадавшим. Ему удалось, хоть и не сразу, извлечь из кабины мужчину, находившегося за рулем: тому зажало ногу.

Первыми словами водителя легковушки, которого вытащили из машины, были: "Не надо было разрешать пить в машине".

Он получил перелом ноги и рассечение в районе лба. В ожидании спецслужб мужчины разговорились. По словам водителя Toyota, он вахтовик, ехал с работы.

В машине, кроме него, находились мужчина и женщина. От полученных травм пассажиры скончались на месте. Обоим раздробило голову на мелкие части.

На заднем сиденье были найдены две бутылки с алкоголем. Видимо, коллеги вахтовика употребляли спиртное. Скорее всего, в машине произошел какой-то конфликт, на который и отвлекся мужчина, сидевший за рулем.

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