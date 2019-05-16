Раздали чужую землю: почти 90 семей могут потерять свои дома

У 7 гектаров уже есть хозяин - некий предприниматель.

Почти 90 семей живут в своих домах как квартиранты: получили землю от акимата, построили жилье, но потом выяснилось, что у участков уже есть хозяин. Теперь люди не могут ни прописаться, ни оформить пособия, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

- Подключили свет, я поставил дома телефон, интернет. Плачу за все от своего имени, но дом не мой.

И, как бы грубо это ни звучало, но так - на птичьих правах - в поселке Жетыген живут 88 семей. Больше 10 лет назад не могли нарадоваться, получили землю от акимата, построили дома, стали оформлять на них документы.

Кемел Толебаев, житель поселка Жетыген:

- Чтобы прописаться, нужен техпаспорт, а земля арестована. Только спустя 5 лет я об этом узнал, если бы знал раньше, вообще бы не связывался.

У 7 гектаров уже есть хозяин - некий предприниматель. Ни прописаться, ни оформить адресную соцпомощь жители не могут. Получив участки бесплатно, многие взяли кредиты, чтобы построить жилье. Теперь же собственник грозит все снести.

Малик Абдурасылов, житель поселка Жетыген:

- Не подходите, не приближайтесь, пока с ареста не снимут, теперь судитесь с этим хозяином.

Но жители, которые своими силами провели электричество, проложили дорогу, оплатить адвокатов просто не в состоянии, да и не понимают, с какой такой стати.

Куандық Сарсенов, житель поселка Жетыген:

- Мы берем землю у акимата, почему должны судиться с кем-то другим? Прежде чем выдавать участки, они должны были удостовериться, что она не чья-то. Такие документы должны же быть.

А тут все по старой схеме: акимы друг друга сменяли, проблемы "кочевали" от одного к другому.

Бейсенгуль Куттыбаева, жительница поселка Жетыген:

- Пять акимов сменилось с того времени, как я сюда переехала. Говорят: "Это не ко мне, я не знаю".

Оказывается, после предоставления земельных участков не был снят гриф министерства сельского хозяйства. По словам нынешнего акима сельского округа, исправлять ошибки предшественников начали.

Нурлан Абилев, аким Жетыгенского сельского округа:

- Было 6 крестьянских хозяйств, на данный момент осталось одно, с которым мы сейчас вопрос стараемся решить.

По словам чиновников, собственнику земель предложили взамен другие участки, но тот не захотел. Требует от акимата кругленькую сумму.

Нурлан Абилев, аким Жетыгенского сельского округа:

- Сейчас мы готовим тоже иск в суд и, соответственно, аппарат акима Илийского района будет этот вопрос на контроле держать. И, думаю, в ближайшее время этот вопрос решится.

Но когда наступит заветное "ближайшее время", сказать пока никто не может.

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