18-летняя студентка выехала в Алматы на экзамен и пропала

Ее ищут уже четвертый день.

В Алматинской области 13 мая пропала 18-летняя Айгуль Амангельды, передает Zakon.kz.

Отчет о ее поисках опубликовал лидер СОБ Ислам Угушев.

По имеющейся информации, 13 мая в 9 утра Айгуль Амангельды вышла из дома по адресу: Алматинская область, поселок Белбулак (Мичурино). Айгуль направлялась в Алматы на сдачу последнего экзамена в Казахском национальном медицинском университете имени Санжара Асфендияров. По неизвестным на данный момент причинам, Айгуль так и не добралась до места учебы. После чего родители девушки написали заявление о пропаже в РУВД Талгарского района.

- Каждый день на протяжении всего учебного года Айгуль, выходя из дома, шла по одной и той же улице Шевченко до остановки, где садилась на один и тот же маршрут №419, на данном маршруте Айгуль доезжала до Саяхата, шла до остановки возле магазина Мерей, где совершала пересадку на последующие маршруты, которые следовали до учебного заведения. За трое суток сотрудниками С.О.Б., родными, близкими и неравнодушными волонтерами был обследован весь повседневный маршрут от дома и до самого места учебы. Был проверен весь квадрат района Тастак и магазина Мерей. Были проверены поселок Белбулак, канал и бак до Алатау, был проверен поселок Туздыбастау и вся трасса вдоль Талгарского тракта. Также были проверены все входящие и исходящие звонки и sms с телефона Айгуль. К сожалению, никакой важной информации обнаружено не было. Но есть одна странность, с момента пропажи Айгуль телефон был недоступен, но продолжал функционировать еще сутки после пропажи, после чего выключился из-за того, что разрядилась батарейка. Данную информацию удалось выяснить благодаря сервису Google аккаунт. Последнее местоположение телефона было зафиксировано в день пропажи в поселке Туздыбастау, но никаких следов Амангельды Айгуль обнаружено не было, - написал Угушев.

Поиски девушки продолжаются.

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