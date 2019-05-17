Полицейские "приемные на дороге" заработали в Алматы

В качестве альтернативы конструктивного диалога также создан телефон "горячей линии" 8-747-080-01-56, который подключен к мессенджеру WhatsApp.

В Алматы стартовала акция "Приемная на дороге", которая пройдет в течение двух дней - 17 и 18 мая, передает Zakon.kz.

Три автобуса с отличительной надписью "Приемная на дороге" с полицейскими внутри и необходимым инвентарем для работы с населением развернули свою работу в трех наиболее известных и оживленных местах города. Это территория торгово-развлекательных центров MEGA Alma-Ata на ул. Розыбакиева и MEGA Park на пересечении ул. Макатаева и пр. Сейфуллина, а также на территории СпецЦОНа-2, расположенного по улице Майлина, 85.

- Наиболее часто задаваемые вопросы касаются проблем обеспечения дорожной безопасности и соблюдения миграционного законодательства, особенно в части оказания государственных услуг по регистрации автотранспорта, выдачи водительских удостоверений, паспортов и удостоверений личности, порядка оплаты штрафов за административные правонарушения, организации дорожного движения, нарекания на действия сотрудников дорожно-патрульной полиции, жалобы на соседей за нарушение тишины и распитие алкогольных напитков. К примеру, за отчетный период за распитие и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения участковыми инспекторами полиции к административной ответственности привлечены 3190 правонарушителей, - отметил начальник Управления Местной полицейской службы ДП Алматы подполковник Торехан Исин.

Полицейские отметили, что сначала года акция проводится во второй раз. В рамках предыдущей акции, которая прошла 7-8 апреля, в "Приемную на дорогу" обратились 768 человек. Основная часть вопрсов касалась организации дорожного движения и оплаты административных штрафов, положительные отзывы от жителей города, и лишь малая часть из них относится к жалобам и нареканиям в адрес недобросовестных сотрудников дорожно-патрульной полиции города.

- Сегодня общение с населением проводится в форме обсуждения проблемных вопросов, волнующих граждан по общественной и дорожной безопасности. Сотрудники полиции четко понимают актуальность вопроса дорожной и общественной безопасности крупного мегаполиса. Кроме того, не всегда человеку выдается случай обратиться в органы полиции, находясь на другом конце города. В этой связи, полиция приблизилось к гражданам и готова в дальнейшем принимать все удобные средства во благо народа. Стоит отметить, что акция продолжится и завтра, 18 мая, с 9 утра до 19.00. В связи с этим приглашаем всех жителей и гостей Алматы, имеющих вопросы или пожелания к деятельности полиции, принять участие в акции "Приемная на дороге", - подытожил подполковник полиции Исин.

В качестве альтернативы конструктивного диалога также создан телефон "горячей линии" 8-747-080-01-56, который подключен к мессенджеру WhatsApp для удобства и моментального обмена сообщениями и видеоинформацией. Данный канал будет действовать бесперебойно на протяжении проведения всей акции и в последующем.

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