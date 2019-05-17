Сегодня в Алматы прибудет чудотворная Феодоровская икона Божией Матери

В южном мегаполисе святыня пробудет до 22 мая.

Феодоровский образ уже посетил такие казахстанские города, как Кокшетау, Нур-Султан и Караганда. Святыне поклонилось уже более 25 000 человек, сообщает Zakon.kz.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Казахстан посещает великая святыня Православия – чудотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы

Феодоровская икона Царицы Небесной прославлена многочисленными чудесами. Например, она почитается как покровительствующая семейному благополучию, рождению и воспитанию детей, помогающая в трудных родах. По молитвам перед этим образом совершаются исцеления от тяжелых болезней, в том числе и бесплодия.

Обо всех этих чудесах имеются реальные, документально подтвержденные свидетельства.

Чудотворная Феодоровская икона - одна из самых древних в мире икон Божией Матери. Местом ее постоянного пребывания является Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор в городе Костроме.

Феодоровский образ уже посетил такие казахстанские города, как Кокшетау, Нур-Султан и Караганда. Святыне поклонилось уже более 25 000 человек.

Сегодня, 17 мая в 19 часов чудотворная икона будет доставлена в Софийский собор Иверско-Серафимовского монастыря. Здесь святыня пробудет до 22 мая.

Принесение Феодоровской иконы Божией Матери, покровительствующей воспитанию подрастающего поколения, станет вкладом Православной Церкви в проведение в Казахстане Года молодежи.

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