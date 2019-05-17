Осужденная за похищение Хамро Суванова Мири Паз вышла на свободу

12 марта Мири Паз была освобождена из мест лишения свободы.

Гражданка Израиля Мири Паз, осужденная в конце 2016 года к 7,5 годам лишения свободы за похищение Хамро Суванова, вышла на свободу, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КУИС МВД РК, Мири Паз отбывала наказание в учреждении ЛА-155/4 Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области.

На основании постановления Илийского районного суда Алматинской области, оставшаяся неотбытая часть наказания была заменена ей на штраф. 12 марта Мири Паз была освобождена из мест лишения свободы.

В августе 2016 года появилась информация об аресте известной в казахстанской и зарубежной fashion-индустрии Лилии Рах. Сообщалось, что женщина подозревается в похищении человека. Вместе с ней были арестованы еще трое: Мири Паз - основатель испанского ювелирного бренда Carmen by Miri Paz, и двое мужчин. Приговором Алмалинского районного суда Лилия Рах была приговорена к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Мири Паз приговорили к 7,5 годам, Мисирова и Шалбаева - к восьми годам лишения свободы. Апелляционная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда приговор в отношении Рах изменила - ее выпустили на свободу. Основанием послужило медиативное соглашение с Сувановым. В отношении остальных приговор был оставлен без изменения. Осенью 2018 года стало известно о том, что жертву похищения Хамро Суванова объявили в розыск в связи с тем, что он скрылся от следствия. В ходе судебных слушаний по делу Рах Мири Паз и некоторые свидетели обвиняли Суванова в мошенничестве.

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