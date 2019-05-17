Какими последствиями может обернуться уличный перекус

Ценителей фаст-фуда и гурманов шаурмы в придорожных киосках быстрого питания привлекает цена и кажущаяся натуральность.

Диетологи всего мира не устают предупреждать о вреде фаст-фуда, однако точки быстрого питания не страдают от отсутствия клиентов, более того их количество продолжает расти.

Хотя если задуматься, уличный фаст-фуд - это как игра в "русскую рулетку". Можно выиграть время – быстро перекусить, а можно и потерять, самое дорогое – здоровье.

О том, что питаться подобной пищей вредно, знают все. Однако далеко не каждый знает, в чем заключается опасность. Корреспондент Первого канала Евразия Илья Самохвалов попытался разобраться с этим вопросом и оправился в ближайший киоск, где готовят и продают "шаурму-чебуреки".

- Здесь грязно… А почему у вас грязно? Вы же еду готовите?

- Ох, идите отсюда, - продавец и повар в одном лице закрывает перед журналистом форточку киоска.

- Видите, что на полках загрязнение. То есть хозяева объекта над этим совсем не работают. От этого могут даже грызуны завестись. Обработка и влажная уборка не проводилась, - дает свое заключение по объекту уличного питания руководитель отдела охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья города Алматы Анель Мусаева.

Даже поверхностные проверки вновь и вновь показывают, насколько бизнес может быть безответственным по отношению к своим клиентам. Ценителей фаст-фуда и гурманов шаурмы в придорожных киосках быстрого питания привлекает цена и кажущаяся натуральность: конус из мяса, шкворчащий гриль и аппетитный аромат. Не смущает их отсутствие санитарной книжки у продавца, документы о происхождении мяса, грязноватая полка с продуктами и чуть засаленный фартук повара.

На что надо обращать внимание? Какие права есть у покупателя и обязанности у продавца? Советы и наглядные примеры. Собрали журналисты Первого канала Евразия. Смотрите репортаж "Тайный рецепт" в программе Аналитика на Первом канале Евразия в воскресенье, 19 мая в 20.00.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!