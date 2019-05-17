Православные Алматы поклонились чудотворной Феодоровской иконе Божией Матери

Вместе с иконой в Алматы прибыли архипастыри из российских городов, Беларуси, Эстонии, Молдовы.

Почитаемая в Русской православной церкви чудотворная икона Богородицы прибыла в Алматы, передает Zakon.kz.

По благословению предстоятеля Русской православной цервки Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в мае Казахстан посещает чудотворная икона Пресвятой Богородицы Феодоровская, которая постоянно хранится в в Богоявленско-Анастасиином женском монастыре в Костроме.

По разным данным, икона была написана не позднее 1220 года, С 2001 года появилась традиция принесения первообраза иконы из Костромы в другие города России. В 2008 году возобновлена традиция крестных ходов со чтимым списком Феодоровской иконы, хранящимся в Городецком Феодоровском монастыре.

На территории Казахстана икона уже побывала в Кокшетау, 10 тысяч прихожан поклонились иконе и помолились перед ней в столице Казахстана, 20 тысяч - в Караганде. Теперь настала очередь Алматы. Здесь святыня пробудет до 22 мая.

- Издревле чудотворный образ Божией Матери, именуемой Федоровская, является покровительницей семьи и молодежи. 2019 год объявлен в Казахстане Годом молодежи и прибытие Федоровской иконы царицы небесной – наш посильный вклад в то, чтобы все вспомнили о семье, воспитании детей, чтобы молодое поколение росло в нравственности, любви к родной земле, честности и правде, - сказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Икону торжественно внесли из алтаря под своды Софийского собора Иверско-Серафимовского монастыря, все православные жители Алматы могут поклониться святыне и получить бодрость духовную, укрепление сил, веры, надежды и любви. Все время пребывания в Алматы икона будет находиться здесь, в Софийском соборе, кроме 19 мая, когда ее привезут на площадь перед Никольским собором, где совершат божественную литургию.

Вместе с иконой в Алматы прибыли архипастыри из российских городов, Беларуси, Эстонии, Молдовы.

Православные верят, что икона излечивает бесплодие. Те, кто хочет иметь детей, но не имеет, молятся. Эта икона была венчальной иконой Александра Невского. Святыня покровительствует семейному благополучию, воспитанию детей, поэтому очень символично, что ее прибытие в Казахстан приурочено к Году молодежи.

- Это большое событие для нашего города, для всех православных Казахстана. По молитвам перед этим образом совершаются исцеления от тяжелых болезней, о чем есть реальные, документально подтвержденные свидетельства. Мы молимся за здоровье нас и наших близких, за то, чтобы семьи были крепкими, а в стране был мир и покой, - сказала прихожанка Светлана.

Из Алматы икону повезут в Ташкент.

Альберт Ахметов

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