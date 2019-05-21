Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Зеленский подчеркнул, что США являются "серьезным партнером" Украины.
Фото : Народна правда21 мая 2019, 00:39
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России, сообщает ТАСС.
Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты являются "серьезным партнером" Украины в вопросе противостояния "агрессии России".
- Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь, — сказал Зеленский.
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