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Порошенко обвинили в госизмене

В конце апреля стало известно, что против Порошенко возбуждено десять уголовных дел.

Фото : politeka.net21 мая 2019, 07:18

Андрей Портнов, который занимал пост заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, подал в Государственное бюро расследований заявление против бывшего главы государства Петра Порошенко. Копию документа Портнов опубликовал в Telegram-канале, передает Lenta.ru.

Портнов обвиняет Порошенко в госизмене, попытке захвата власти и превышении служебных полномочий. Он объяснил, что подал заявление именно 20 мая, поскольку в этот день экс-президент лишился неприкосновенности в связи с вступлением в должность победителя президентских выборов Владимира Зеленского.

В конце апреля стало известно, что против Порошенко возбуждено десять уголовных дел. Среди них фигурируют дела о незаконном обогащении, даче взяток, существовании тайных тюрем Службы безопасности Украины и другие обвинения.

Портнов покинул Украину после госпереворота в Киеве в 2014 году. Он объявил о желании вернуться в страну после победы Зеленского и прилетел за день до инаугурации президента, 19 мая. О его сотрудничестве с командой избранного президента сообщал телеканал "112 Украина", однако официальной информации на этот счет не поступало.


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