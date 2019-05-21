"Материнский" капитал. Почему президент все чаще говорит о социальном обеспечении страны

На социальную сферу в Казахстане будет потрачено более 2 трлн тенге.

Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев снова сосредоточился на социальной повестке — он посетил в столице Казахстана Нур-Султане школу-гимназию и центр семейного здоровья "Боталы", где подчеркнул необходимость повышения качества и обеспечения шаговой доступности медицинской помощи гражданам. В последние недели глава государства регулярно акцентирует внимание на проблемах медицины и образования, четко отмечая самые тонкие места этих сфер. Но главное — посещая объекты социальной инфраструктуры и разговаривая с врачами, учителями и учащимися, президент формулировал основные задачи правительству, с помощью которых власть намерена улучшить жизнь простых людей. Наши корреспонденты оценили приоритеты Токаева.

Образование и здоровье

Сфера образования в Казахстане одна из самых слабых частей социального блока — прежде всего, по причине безостановочных реформ всех последних лет. И самая неблагодарная — мало кого сейчас устраивает качество казахстанского образования. Однако глава государства взялся за отрасль довольно активно: в частности, он 17 мая посетил школу-гимназию №68 в Нур-Султане.

Здесь ему рассказали о текущем состоянии и перспективах развития системы среднего и дошкольного образования столицы, создании условий для детей с особыми образовательными потребностями. Президенту рассказали о переводе в онлайн формат таких процессов, как постановка в очередь и выдача направлений в дошкольные организации, зачисление в средние учебные заведения и перевод из школы в школу, внедрение электронного пропуска и безналичной оплаты за питание и проезд учеников.

В Центре семейного здоровья "Боталы" Токаев обсуждал с персоналом развитие сети первичной медико-санитарной помощи столицы и ходе реализации проекта "Доктор у дома". Токаев отметил необходимость повышения качества и обеспечения шаговой доступности медицинской помощи гражданам, особенно в условиях стабильного роста населения города.

При этом даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что президент интересуется темой системно, почти в каждом из посещенных регионов Токаев обязательно включал в программу посещение объектов социальной инфраструктуры. В частности, в городе Уштобе Алматинской области он приехал в местную школу, где попросил рассказать о кабинетах информатики и робототехники. До этого — Токаев поговорил с учениками Назарбаев Интеллектуальной школы в Павлодаре. Главе государства показали работу клуба "Модель ООН", посетил региональные соревнования по робототехнике.

Но зачем все это нужно?

Семь правил жизни правительства

Ответ на этот вопрос дало очень примечательное во всех смыслах стало совещание по вопросам занятости и труда, которое глава государства провел 17 мая в Нур-Султане. Именно здесь президент сформулировал семь основных задач перед правительством, которые должны существенно облегчить жизнь рядовых казахстанцев.

Первая заключается в том, чтобы подготовка кадров шла в соответствии с потребностями рынка труда. "Четвертая промышленная революция дает толчок появлению совершенно новых профессий. Сегодня знания устаревают достаточно быстро, поэтому глобальным трендом стала подготовка кадров с профессиональными компетенциями. Правительству необходимо обеспечить комплексное обновление образовательных программ по наиболее востребованным специальностям", — заметил Токаев. В связи с этим, уверен президент, в ближайшие три года необходимо укрепить материально-техническую базу и кадровый состав 180 колледжей и 20 вузов.

Второй задачей глав государства назвал создание качественных рабочих мест. "Сегодня большинство создаваемых в стране рабочих мест имеют краткосрочный характер. Такой подход не обеспечивает эффективную занятость населения, а лишь на некоторое время стабилизирует рынок труда. Поэтому мы должны, прежде всего, создавать постоянные рабочие места в испытывающих кадровый дефицит отраслях", — подчеркнул Токаев.

В качестве третьей задачи президент определил обеспечение новых форм занятости. "Привычные характеристики рынка труда, такие как трудовой договор, профсоюзы, отпуск, больничный, уже не универсальны, как ранее. Увеличивается количество так называемых фрилансеров, аутстафферов и других. В этой связи нам необходимо предусмотреть нормативное регулирование новых форм занятости", — заметил глава государства.

Четвертой задачей Токаев обозначил трудоустройство молодежи. "Показатель трудоустроенных по специальности выпускников вузов лишь немногим выше 50 процентов. Необходимо повысить эффективность наших программ, таких как "Жасыл ел", "С дипломом в село", "Серпін", "Жастар — Ел тірегі", "Молодежная практика". Какие из них работают, какие не реализуются? Необходимо пересмотреть их. Этот вопрос нужно держать на постоянном контроле", — считает президент.

Пятая задача — обеспечение инклюзивности политики занятости. В частности, глава государства поручил правительству предусмотреть в госпрограмме "Еңбек" конкретные механизмы трудоустройства людей с ограниченными возможностями. "На сегодня в Казахстане общая численность людей с ограниченными возможностями трудоспособного возраста составляет 410 тыс. человек. Из них половина не могут работать в обычных условиях труда. 120 тыс. человек нуждаются в трудоустройстве", — отметил президент.

Кроме того, шестой задачей Токаев определил повышение трудовой мобильности. "Необходим комплексный подход к решению данной проблемы, нужны такие инструменты, которые удобны не чиновникам, а людям. Поручаю правительству совместно с акимами выработать дополнительные действенные механизмы", — заявил глава государства.

Ну, а напоследок Токаев призвал к укреплению гендерного равноправия. "Мы должны последовательно защищать трудовые права женщин. Необходимо разработать комплекс мер по обеспечению участия женщин на всех уровнях государственного управления и в корпоративном секторе", — заключил президент.

"Развитие связано с повышением благосостояния для матерей"

Очень при этом интересно, что в сущности — выдвинув эти семь задач, президент уже начал системную работу: к примеру, в его программе образованию, медицине и социальному обеспечению в целом посвящен целый раздел; в нем он предлагает поставить во главу угла справедливость и формулирует ряд инициатив, призванных значительно улучшить жизнь граждан страны.

Важность этой темы, к слову, проходит красной нитью и через его работу в сенате: буквально в последнюю каденцию токаев с коллегами проработали масштабный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам занятости населения".

Причем, ключевым новшеством этих изменений стало введение с 1 января 2019 года нового правового режима единого совокупного платежа (ЕСП), предусматривающего упрощенный порядок регистрации в налоговых органах деятельности неформально занятых. Согласно официальным данным, по итогам третьего квартала 2018 года численность занятого населения составила 8,7 млн человек, в том числе 6,6 млн наемных работников и 2,1 млн самостоятельно занятых. В экономике республики из общей численности занятых 16% являются неформально занятыми (1 387 тыс. человек), из них наемные работники, которые работают без оформления трудовых договоров, составляют порядка 800 тыс. человек и самостоятельно занятые — 588 тыс. человек.

Позже, 30 апреля 2019 года сенат принял закон, устанавливающий отдельную жилищную очередь для многодетных семей. Это предусмотрено принятым на пленарном заседании сената законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищных отношений".

Законопроектом предусмотрено введение отдельной очередности на получение жилья для многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", получивших ранее звание "Мать-героиня", награжденных орденами "Материнская слава" 1 и 2 степеней, многодетных семей. Этим категориям предоставляется право первоочередного получения жилья, при этом претенденты на получение жилья по данному списку не подлежат снятию с учета до получения жилища.

В настоящее время количество многодетных семей, состоящих в очереди на жилье, составляет 31825. На строительство арендного жилья для многодетных семей по программе "Нурлы жер" ежегодно будет выделяться 50 млрд тенге и будет сдаваться не менее 6 тыс. квартир в год.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Токаев со знанием дела высказывается об этой проблематике. Он уверен, например, что "статус многодетных матерей является барометром социальной сферы". "Качественная медицинская помощь, соответствующее хорошее образование, которые получает человек с детства. позволяют вырасти ему в порядочного сильного гражданина, патриота своей Родины. То есть развитие человеческого капитала напрямую связано с повышением благосостояния матерей. Не следует забывать, что наши мамы — это не только семья, но и общество", — отмечал он в своем первом интервью в качестве президента.

В ближайшее время на социальную сферу в Казахстане будет потрачено более 2 трлн тенге.

Денис Сазонов

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