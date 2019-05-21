Россия резко увеличила поставки нефти в США

Скачок произошел на фоне санкций против венесуэльской государственной компании.

В США резко выросли поставки российской нефти, передает РБК со ссылкой на сообщение управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена.

- Только за первую половину мая, 13 судов из России доставили в США 5 млн барр. нефти и нефтепродуктов. Американские нефтеперерабатывающие заводы могут утроить прием нефти из России, - отмечается в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США за прошедшие пять месяцев получили 5 млн барр. нефти Urals. Для сравнения, в 2018-м объем поставок российской нефти на них был равен 7,51 млн барр., а в 2017-м — 1,58 млн барр.

В то же время почти вдвое снизилась добыча нефти в Венесуэле. Если в мае 2018-го там ежедневно добывали 1,33 млн барр., то в марте текущего года только 740 тыс. барр. в день. По уровню добычи Венесуэла теперь уступает Бразилии, Мексике и Колумбии.

В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.

- По иронии, русские извлекают выгоду из краха Венесуэлы: одна враждебная подсанкционная страна заменяет другую враждебную подсанкционную страну в поставках Соединенным Штатам, — заявил тогда Дэллен.

В январе США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA и ее американской "дочки" Citgo Petroleum. Сообщалось, что после введения санкций объем экспорта PDVSA упал на 40%. В дальнейшем Вашингтон применял ограничения не только против компаний-производителей нефти, но и против тех, кто помогает им перевозить сырье на Кубу.

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