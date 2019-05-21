Бектас Бекназаров от Казахстана поздравил Зеленского

В ходе встречи обсудили широкий круг вопросов по активизации казахстанско-украинских отношений.

20 мая 2019 года вице-спикер Сената Парламента РК Бектас Бекназаров принял участие в инаугурации вновь избранного президента Украины Владимира Зеленского, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

После торжественной церемонии на встрече с Зеленским заместитель председателя Сената Бекназаров от имени Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева, Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и всего казахстанского народа поздравил Президента Украины с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в его деятельности на благо дружественного народа Украины.

В ходе встречи также обсужден широкий круг вопросов по активизации казахстанско-украинских отношений.

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