Шамшидинова призвала компании организовывать летний отдых детям

В прошлом году предприниматели активно принимали участие в организации летнего отдыха.

Министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова на заседании правительства рассказала об организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила глава ведомства, летние каникулы дети ждут всегда с нетерпением.

- Наша задача - наряду с проведением мероприятий по обеспечению безопасности детей сделать все, чтобы отдых был качественным и со смыслом. Для этого есть инфраструктура: в стране имеются 236 мест отдыха вне города, около 11 тысяч лагерей при школах, более 1750 шатерных лагерей, в них отдохнут по данным акиматов 71% детей школьного возраста. Летним отдыхом будут охвачены 80% детей из малообеспеченных семей, 82% детей с особыми образовательными потребностями, дети с достижениями в различных сферах и 90% детей с девиантным поведением, - проинформировала она.

Вместе с тем, по ее словам, в этом году по сравнению с прошлым годом в городе Нур-Султане и Туркестанской области количество летних лагерей и количество детей охваченных летним отдыхом немного снизилось. В связи с этим акиматы решили выделить дополнительные средства.

Кроме того, Шамшидинова сообщила, что 960 тыс. детей (33%) летом будут привлечены в стройотряды, к садоводческим и сельскохозяйственным работам; 61% детей будут заняты в спортивных и иных секциях. Среди них школы олимпийского резерва, языковые школы, мероприятия, организованные активистами и волонтерами. В то же время развивается работа дворовых клубов.

- По данным акиматов, по стране на летний период будет работать около 1,5 тысяч дворовых клубов. Однако в некоторых регионах их число недостаточно. Это в Северно-Казахстанской области, ЗКО, Атырау, Түркестанская область и город Шымкент, - пояснила министр.

Она добавила, что для организации летнего отдыха будут привлечены дополнительные организационные ресурсы.

- В прошлом году в 11 регионах сельхоз, газ и нефтекомпании, горнодобывающие компании, энергетические компании и частные предприниматели приняли участие в организации летнего отдыха детей на сумму 504 млн тенге. Тогда отдыхом отхвачены были 4 тысячи 324 ребенка. В этом году, уверены, эти работы будут продолжены. Между тем, по данным комитета статистики, в стране ежегодно функционируют 145 санаториев, которые способны принять более 300 тысяч человек. А если верить данным интернет-рекламы, то более 500 туристических баз работает. Нам нужно их задействовать. Мы могли бы этот вопрос решить, если бы крупные производственные компании организовали бы детям своих работников отдых, - подчеркнула глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!