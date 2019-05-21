Там он описывает историю, жизнь их семьи.

Глава КНБ РК Карим Масимов написал книгу об отце, передает Zakon.kz.

Этим он поделился с казахстанцами в своем instagram.

- Написал книгу, посвященную моему отцу. Наше генеалогическое древо. "Тамыр" (перевод: "корень / корни"), - написал Масимов.

На видео глава КНБ поясняет, что книгу написал недавно. Там он описывает историю, жизнь их семьи.

- Можно ее назвать историей нашей родословной. Как вы знаете, казахский народ всегда уделяет большое внимание собственной генеалогии, какими были предки, кто такие дед-бабушка, отец и мать... Это останется наказом для наших детей. Я тоскую об отце. Собственно поэтому книгу и назвал "Тамыр" - корень. Раньше я не придавал большого значения словам отца. Сейчас, после его утраты, я много задумываюсь о нем. Так и родилась эта книга, - сказал Карим Масимов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Әкеме арнап кітап жаздым. Біздің шежіреміз. "Тамыр". Публикация от Карим Масимов (@kmassimov) 17 Май 2019 в 9:59 PDT

Видный общественный деятель, глава Национальной агропромышленной палаты Казахстана Кажимкан Масимов скончался 8 апреля 2019 года на 80-м году жизни. В последний путь его проводили 9 апреля. Карим Масимов выразил благодарность всем казахстанцам, кто скорбил вместе с его семьей.

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