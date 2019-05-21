Открыть еще 1000 летних лагерей отдыха для детей поручил Мамин

Их можно создать при санаториях, турбазах и национальных парках.

На заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин дал ряд поручений, касающихся организации летнего отдыха и досуга детей, передает корреспондент Zakon.kz.

- Хочу подчеркнуть, что вопрос организации отдыха детей очень важен, он касается каждой семьи. В Павлодарской и Алматинской областях хорошо запланирована работа по отдыху. Здесь предполагается почти полный охват детей отдыхом и занятостью. Есть регионы, где этому вопросу не уделяется внимание на должном уровне. Атырау и в Туркестанской области эту ситуацию надо срочно исправлять, - подчеркнул он.

По его словам, к этим мероприятиям акиматам следует активнее привлекать меценатов, «положительный пример в регионах имеется».

- Также для ознакомления наших детей с красивой природой, богатой историей, культурой и традициями необходимо расширить тематические встречи, мероприятия, выезды. Министерством образования и науки подготовлено комплексное предложение по увеличению количества учебно-оздоровительных центров, я их поддерживаю, - сказал глава кабмина.

Также, на его взгляд, следует провести работу по организации 1000 новых летних лагерей при санаториях, турбазах и национальных парках.

- Реанимировать бездействующие лагеря. Куляш Нагатаевна (Шамшидинова, министр образования и науки РК), поручаю вам подготовить соответствующую Дорожную карту.

Еще раз обращаюсь к акимам регионов - взять детский отдых на особый контроль и обеспечить максимальный охват детей отдыхом и занятостью. Гульшара Наушаевна (Абдыкаликова, вице-премьер), координация за вами, - заключил Мамин.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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