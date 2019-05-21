Made in KZ: Украшения и поделки из бисера handmade в Жамбылской области

Молодая предпринимательница начала свой Проект вместе с супругом и подругой из аула.

Жансая Жунисхан из села Балуана Шолака (Жамбылская область) ведет курсы по прикладному искусству - плетению из бисера. Выиграв грант от Проекта развития молодежного корпуса Zhas Project, Жансая вместе с супругом открыла центр рукоделия "Нурсултан".

- Впервые о проекте Zhas Project я услышала от своей коллеги. Потом зарегистрировалась на сайте zhasproject.kz, отправила свою заявку. У нас в ауле большинство девушек интересуются прикладным искусством, поэтому я выбрала именно это направление для развития проекта. Я подумала, что мой навык будет интересен как детям, так и взрослым с особыми потребностями, - рассказывает Жансая.

Молодая предпринимательница начала свой Проект вместе с супругом и подругой из аула. Ребята закупили все необходимое для вышивки: машинку, утюг, нити, специальные иголки и ножницы, ткани, бисер, кожу и фетр, а также стулья и столы для учеников.

Жансая вместе со своей группой проводила курсы два раза в неделю на протяжении шести месяцев.

- Среди учеников были школьники, женщины, у которых не было работы, а также несколько человек с особенными потребностями. Их я обучала на дому, так как им сложно было адаптироваться к среде и самим добираться до мастерской, - рассказывает Жансая.

Начинающая бизнесвумен в этом году принимала участие в форуме лучших практик в Астане, где были представлены лучшие социальные проекты Zhas Project. Вместе со своей группой Жансая продемонстрировала навыки плетения из бисера игрушек, сувениров, сумок, кошельков и даже одежды для кукол в национальном стиле.

Для Жансаи Проект закончился в начале февраля, но собственное дело только начало развиваться самостоятельно. Сегодня Жансая Жунисхан ведет платные курсы, и на данный момент у нее пять учеников.

- Хочу поблагодарить Проект развития молодежного корпуса Zhas Project за то, что они подарили нам всем такую возможность самореализоваться. Благодаря этому проекту мы начали развивать свой бизнес, нас стали узнавать, - отмечает начинающая предпринимательница.

В планах у Жансаи и ее команды расширить поле деятельности и запустить линию по изготовлению тойбастаров и приданого невесты.

Подробнее о Проекте Zhas Project.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!