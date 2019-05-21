США отложили запрет на ведение бизнеса с Huawei

Временное разрешение необходимо для поддержания работы операторов связи.

Китайская корпорация Huawei получила временную лицензию на ведение бизнеса в США. Разрешение выдано на 90 дней – до 19 августа, оно распространяется как на саму компанию, так и на ее подразделения, сообщает vedomosti.ru со ссылкой документ министерства торговли США.

- Временное разрешение необходимо для поддержания работы операторов связи, уже проданного оборудования и мобильных устройств китайского производителя. Также компания сможет обновлять программное обеспечение своих устройств. Ранее сообщалось, что из-за прекращения сотрудничества Google с китайским производителем на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android. В 2018 г. Huawei потратила на покупку компонентов $70 млрд, из них около $11 млрд пришлось на такие американские компании, как Qualcomm Inc, Intel Corp и Micron Technology Inc, - сообщил министр торговли США Уилбур Росс.

16 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения для обеспечения безопасности информационной и коммуникационной инфраструктуры страны. В тот же день Huawei была внесена в черный список минторга США – так называемый Entity List.

Компаниям из этого списка запрещается покупать детали и компоненты у американских производителей без получения специального одобрения от правительства США. Временная лицензия дает такое разрешение для Huawei, но не отменяет введенного Трампом чрезвычайного положения.

В свою очередь, основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что США своими действиями недооценивают мощь компании.

- Мы почувствовали реальный контроль со стороны США еще год назад. Американские политиканы своими нынешними действиями недооценили мощь компании Huawei, - заявил Жэнь Чжэнфэй.

Жэнь Чжэнфэй - китайский предприниматель, бывший офицер Народно-освободительной армии Китая, основатель и президент одной из крупнейших телекоммуникационных компаний мира Huawei Technologies Co. Ltd, второго по величине продаж производителя смартфонов в мире. По состоянию на сентябрь 2018 его состояние оценивалось в 1,2 млрд долларов.

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