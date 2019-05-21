Форму и текст устанавливает Центральная избирательная комиссия.

Более 12 млн бюллетеней будет изготовлено для избирателей на выборах президента Казахстана. Об этом на заседании сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина, передает корреспондент Zakon.kz.

- Местными исполнительными органами в избирательные участки были переданы списки избирателей, подписанные соответствующими акимами. Общее количество избирателей, согласно данным списка по стране, составило - 11 947 995 человек, - сообщила Мустафина.

Она напомнила, что в соответствии с законом о выборах избирательные бюллетени изготавливаются в количестве, равном числу избирателей с резервом в 1 % от общего числа избирателей.

- В этой связи необходимо изготовить 12 067 475 избирательных бюллетеней. Форму и текст бюллетеня для голосования по выборам президента устанавливает Центральная избирательная комиссия, она же обеспечивает их изготовление, - добавила Мустафина.

Она отметила, что в целях обеспечения защиты бюллетеней от подделок и фальсификаций, была установлена степень защищенности избирательных бюллетеней.

- Стоимость одного документа составляет 11 тенге, - проинформировала Мустафина, отвечая на вопрос на пресс-конференции для СМИ.

Секретарь Центризбиркома также сообщила, что в избирательный бюллетень включаются все зарегистрированные кандидаты с указанием фамилии, имени, отчества в алфавитном порядке государственного языка.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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