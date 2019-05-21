Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Более 12 млн бюллетеней будет изготовлено для избирателей на выборах президента Казахстана

Форму и текст устанавливает Центральная избирательная комиссия.

Фото : Zakon.kz21 мая 2019, 16:54

Более 12 млн бюллетеней будет изготовлено для избирателей на выборах президента Казахстана. Об этом на заседании сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина, передает корреспондент Zakon.kz.

- Местными исполнительными органами в избирательные участки были переданы списки избирателей, подписанные соответствующими акимами. Общее количество избирателей, согласно данным списка по стране, составило - 11 947 995 человек, - сообщила Мустафина.

Она напомнила, что в соответствии с законом о выборах избирательные бюллетени изготавливаются в количестве, равном числу избирателей с резервом в 1 % от общего числа избирателей.

- В этой связи необходимо изготовить 12 067 475 избирательных бюллетеней. Форму и текст бюллетеня для голосования по выборам президента устанавливает Центральная избирательная комиссия, она же обеспечивает их изготовление, - добавила Мустафина.

Она отметила, что в целях обеспечения защиты бюллетеней от подделок и фальсификаций, была установлена степень защищенности избирательных бюллетеней.

- Стоимость одного документа составляет 11 тенге, - проинформировала Мустафина, отвечая на вопрос на пресс-конференции для СМИ.

Секретарь Центризбиркома также сообщила, что в избирательный бюллетень включаются все зарегистрированные кандидаты с указанием фамилии, имени, отчества в алфавитном порядке государственного языка.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты