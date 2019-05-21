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Проверить себя в списках избирателей можно с 25 мая - ЦИК

За рубежом списки граждан будут формироваться ближе к дате выборов.

Фото : Zakon.kz21 мая 2019, 17:23

Почти 12 млн казахстанцев включены в списки избирателей на предстоящих 9 июня выборах президента Казахстана. Но цифра может меняться, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, передает корреспондент Zakon.kz.

Сейчас за подписью акимов на избирательные участки, образованные в местах регистрации граждан, переданы списки в количестве 11 947 995 избирателей. Вскоре казахстанцы смогут проверить, есть ли они в списках избирателей.

- С 25 мая этого года списки будут доступны для ознакомления каждому избирателю, соответственно каждый может проверить включения себя в списках. Эта цифра (количество избирателей в списках - Авт) может меняться, если граждане придут, дополнительно включат себя в список. Это можно будет делать до дня голосования, - уточнил зампредседателя ЦИК.

Он отметил, что за рубежом списки граждан будут формироваться ближе к дате выборов.

- Списки будут формироваться за 5 дней до выборов. Таких участков у нас 560, списки еще не формировались, - заключил Петров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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