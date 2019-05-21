Назначены досрочные выборы Рады

Зеленский подписал указ о роспуске парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады. Соответствующий документ опубликован на президентском сайте, передает РИА Новости.

- Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля 2019 года, — говорится в тексте.

Кабинету министров поручено обеспечить финансирование внеочередных выборов. Указ вступает в силу со дня опубликования.

20 мая Зеленский вступил в должность и прямо в инаугурационной речи пообещал распустить парламент. Позже он провел консультации с главами фракций и заявил, что основным аргументом для роспуска Рады стал низкий уровень доверия украинцев к этому институту власти, а юридическим основанием — то, что коалиция в парламенте не существовала с 2016 года. Все фракции согласились на досрочные выборы.

При этом Рада восьмого созыва продолжит работу до избрания нового состава парламента.

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