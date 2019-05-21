Пациентка избила врача за отказ от госпитализации

По словам медработников, на них часто нападают с кулаками.

Жительница Усть-Каменогорска в поликлинике избила врача. Агрессию вызвало заключение медика. Работники медучреждений говорят, что такие случаи происходят часто, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Екатерина Онищук, терапевт приемного покоя поликлиники №4:

- Разворачивается, на меня летит - и как даст мне вот сюда. Вы плохой врач, вы плохой врач, и мне тычет. Вот сюда раз ударила, потом второй раз ударила, я схватилась, вот так, за грудь.

Что было дальше, Екатерина Онищук помнит не очень хорошо. У женщины установлен кардиостимулятор, и после такого приема пациентки медицинская помощь понадобилась уже ей.

Нападение на врача, по словам терапевта, спровоцировал отказ от госпитализации. В суде, опираясь на данные медицинской карты и это видео, специалист доказала, что была права.

Екатерина Онищук - терапевт приемного покоя городской больницы №4:

- Приходят люди всякие - и в алкогольном опьянении, и в наркотическом. Тут матерят нас, кричат, угрожают и обзывают. Но просто так полежать и покопаться, как они выражаются, такого нет понятия. Это не санаторий, не профилакторий. Это стационар, который оказывает помощь людям нуждающимся, у которых жизнь на волоске.

Нередко, по словам врачей скорой помощи", их вызывают зря. Очень часто медикам не так-то просто уйти после оказания помощи на дому. Многие жаждут попасть в больницу и готовы этого добиваться любыми способами. И раньше им это удавалось.

Юрий Якупов, заместитель главного врача по медицинской части городской больницы №4:

- Вступает в силу закон о медицинском страховании, и фонд медицинского страхования будет четко контролировать показания и противопоказания госпитализации. И если до этого как-то мы могли пойти навстречу пациенту, чтобы избежать конфликтной ситуации и госпитализировать этого пациента в стационар, то, к сожалению, на сегодняшний момент мы этого не сможем сделать.

А значит, грядет волна негодования любителей полежать в больнице, к которой врачи уже морально и технически готовятся: камеры в кабинетах, служба охраны. Чтобы снизить негодование людей на приеме, медики просят провести масштабную разъяснительную работу среди населения и популярно объяснить, что теперь в больницу попадают только те, чья жизнь и здоровье под угрозой. В противном случае за такое лечение платить придется или врачу, или пациенту.

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