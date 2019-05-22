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Президент прибыл в Актюбинскую область с рабочим визитом

Токаев встретится с общественностью региона.

Фото : Акорда22 мая 2019, 10:59

В Актюбинской области начался рабочий визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Берика Уали.

- Глава государства посетит ряд социальных и производственных объектов, а также примет участие в работе международной научной практической конференции "Охрана здоровья населения: политика, наука, образование, практика первичной медико-санитарной помощи", - сообщил Уали в Facebook.

Также Токаев встретится с общественностью региона.


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