Президент прибыл в Актюбинскую область с рабочим визитом
Токаев встретится с общественностью региона.
Фото : Акорда22 мая 2019, 10:59
В Актюбинской области начался рабочий визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Берика Уали.
- Глава государства посетит ряд социальных и производственных объектов, а также примет участие в работе международной научной практической конференции "Охрана здоровья населения: политика, наука, образование, практика первичной медико-санитарной помощи", - сообщил Уали в Facebook.
Также Токаев встретится с общественностью региона.
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