Бензин АИ-95 подешевел за год на 5% в Казахстане

В то же время дизельное топливо заметно подорожало: летнее на 16%, зимнее — сразу на 23%.

Самый популярный бензин — АИ-95 — подешевел за год на 5%, передает Zakon.kz со ссылкой на FinProm.kz.

В то же время дизельное топливо заметно подорожало: летнее на 16%, зимнее — сразу на 23%.



Средние розничные цены на бензин в Казахстане немного снизились. По итогам апреля 2019 года заметнее всего подешевел бензин марки АИ-92 — на 8% за год, до 148,3 тенге за литр; стоимость литра АИ-95/96 сократилась на 5,3%, до 168,8 тенге за литр; цена одного литра АИ-98 уменьшилась на 3%, до 186,9 тенге.

Дизельное топливо, наоборот, за год подорожало: зимнее сразу на 23%, до 259,3 тенге за литр, летнее — на 16,3%, до 191,8 тенге за литр.

Общее количество автозаправочных станций (АЗС), газовых автозаправочных станций (ГАЗС) и автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) к началу прошлого года достигло 5296 единиц — на 4,8% больше, чем годом ранее.

Из них количество АЗС составило 3805 единиц (−2,6% за год), ГАЗС — 1480 (+29,6% за год), АГНКС — 11 (+20% за год).

Среди регионов РК по количеству АЗС, ГАЗС и АГНКС лидирует бывшая ЮКО (ныне Туркестанская область и город Шымкент): 842 станции, рост за год — на 4,3%.

На втором месте Карагандинская область: 472 станции — на 2,5% меньше, чем в прошлом году. Замыкает тройку лидеров ВКО: 465 станций, рост за год — на 2,6%.

За 2017 год объём розничной реализации нефтепродуктов на АЗС, ГАЗС и АГНКС в денежном выражении составил 886,8 млрд тг — на 21,3% больше, чем годом ранее.

Из них бензина реализовано на 601,2 млрд тг, дизтоплива —на 233,5 млрд тг, пропана и бутана — на 52,1 млрд тг, компримированного природного газа — на 5,7 млн тг.





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