В Алматы автоматизируют плату за въезд в Алмарасанское ущелье

Запустить пилотный проект планируется в ближайшее время.

В Алматы городские власти намерены сделать плату за вход и въезд в Иле-Алатуский национальный парк автоматизированной. Об этом сообщил заместитель акима города Ерлан Аукенов, передает Zakon.kz.

- Совместно с руководством министерства сельского хозяйства, в ведении которого и находится Национальный парк, нами были организованы выезды и выявлены недочеты в работе всех контрольно- пропускных пунктов (КПП) и парка в целом. Все КПП парка (а всего их 8, 2 в городе и 6 в области) запланировано модернизировать и перевести существующую оплату в безналичный формат, что поспособствует решению многих проблем, - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, искали варианты разрешения сложившейся ситуации и решили установить в первую очередь автоматизированную систему с видео-фиксацией номеров и турникетами для пеших туристов в пилотном режиме на КПП при въезде в Алмарасанское ущелье по ул. Дулати.

Запустить пилотный проект планируется в ближайшее время. При этом, как отметил Аукенов, на данный проект не будут затрачены бюджетные деньги.

- После запуска автоматизированной системы все 100% вырученных средств гарантировано и прозрачно будут напрямую поступать на счет Иле-Алатауского национального парка и будут направлены на развитие и обустройства парка.Большинство сотрудников, задействованных на КПП, будут высвобождены для основных задач и смогут непосредственно заниматься обходом и контролем территорий парка, - отметил замакима.

Подобные системы проезда успешно внедрены во многих национальных парках США и Европы.

Из практики следует, что после внедрения автоматизированных систем платного въезда сокращается число людей, которые едут в национальные парки на машине. Как следствие снижается уровень воздействия на природу связанных с этим: выбросы газов, шумовое загрязнение и т.д.

По словам Аукенова, внедрение автоматизированной системы будет приносить в бюджет до полумиллиарда тенге.

Иле-Алатауский национальный парк является одной из загруженных туристических направлении Алматы и важный элемент экологической составляющей города.

Каждый день тысячи людей на машинах и пешком поднимаются в парк для проведения досуга.

При этом многие горожане и туристы часто жалуются на переполненность парка машинами и на непрозрачность системы оплаты при въезде. Также посетители поднимают вопрос о дальнейшем целевом использовании собранных средств.

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