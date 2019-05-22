Сколько денег собрали избирательные фонды кандидатов в президенты

Больше всего средств в избирательном фонде Касым-Жомарта Токаева.

О том, сколько средств собрали избирательные фонды кандидатов в президенты Казахстана, говорится в информации, размещенной на сайте ЦИК РК, передает Zakon.kz.

В избирательном фонде Касым-Жомарта Токаева 1,024 млрд тенге. Собственные средства Токаева и деньги, выделенные партией "Nur Otan", составили 510 млн тенге. На его счет также поступило 514 млн тенге добровольных пожертвований от граждан и организаций.

Расходы составили 185,6 млн тенге. В частности, деньги были потрачены на выпуск и распространение агитационных материалов, оплату услуг юридических и физических лиц по организации агитационной работы, покрытие транспортных расходов доверенных лиц, аренду помещений для встреч с избирателями.

В избирательный фонд Жамбыла Ахметбекова поступило 338 млн тенге, из которых средства кандидата и Коммунистической народной партии Казахстана составили 250 млн тенге, добровольные пожертвования – 88 млн тенге.

Расходы на выступление в СМИ, выпуск и распространение агитматериалов, аренду помещений для встреч с избирателями составили 290 млн тенге.

Избирательный фонд Дании Еспаевой собрал 113 млн тенге. Все средства - добровольные пожертвования. Ее личных средств и от партии "Ак жол" в фонд не поступало.

Расходы составили 109,5 млн тенге. Средства были потрачены на выпуск и распространение агитматериалов, изготовление печатных иллюстрированных материалов и других знаков символов, специально изготовленных для избирательной кампании.

Избирательный фонд Тоулетая Рахимбекова собрал 108 млн тенге. Все средства являются деньгами кандидата и партии "Ауыл". Добровольных пожертвований нет.

Расходы составили 77,5 млн тенге. Деньги были потрачены на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитматериалов, оплата услуг по организации агитработы, покрытие транспортных расходов.

Избирательный фонд Амангелды Таспихова собрал 102 млн тенге. Все средства являются добровольными пожертвованиями. Денег от кандидата и Федерации профсоюзов РК не поступало.

Расходы составили 75,2 млн тенге. Деньги были потрачены на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов.

В избирательный фонд Амиржана Косанова поступило 76,6 млн тенге, из которых средства кандидата и национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" составили 76 млн тенге, добровольные пожертвования – 643 тыс. тенге.

Расходы составили 53 млн тенге. Деньги были потрачены на выпуск и распространение агитматериалов, в том числе в СМИ, оплату услуг по организации агитработы.

Избирательный фонд Садыбека Тугела собрал 76,1 млн тенге. Средства кандидата и РОО "Ұлы Дала Қырандары" составили 200 тыс. тенге, добровольные пожертвования –75,9 млн тенге.

Расходы составили 76 млн тенге. Деньги были потрачены на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитматериалов, оплата услуг по организации агитработы, покрытие транспортных расходов, аренду помещения для встреч с избирателями.

ЦИК зарегистрировал семь кандидатов на внеочередных выборах президента РК - Касым-Жомарта Токаева, Садыбека Тугела, Амангельды Таспихова, Данию Еспаеву, Толеутая Рахимбекова, Жамбыла Ахметбекова и Амиржана Косанова.

Выборы президента РК пройдут 9 июня. Предвыборная агитация кандидатов стартовала 11 мая и продлится до 7 июня. День тишины наступит 8 июня. Предварительные итоги будут подведены 10-11 июня.

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