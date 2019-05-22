Осужденных за коррупцию чиновников предлагают не выпускать условно-досрочно

По данным международных экспертов, из Казахстана в оффшоры незаконно выведены более 160 миллиардов долларов.

Осужденные за коррупцию чиновники не должны выходить из мест лишения свободы условно-досрочно. Об этом в своем депутатском запросе заявил лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Коррупция является главной проблемой Казахстана. О масштабах коррупции наглядно говорит тот факт, что, по данным международных экспертов Global Financial Integrity, из Казахстана в оффшоры незаконно выведены более 160 миллиардов долларов. Иначе говоря, коррупционеры украли из страны денег в два раза больше, чем Казахстан накопил за все годы независимости от продажи нефти, - сказал А.Перуашев в запросе в адрес премьер-министра и генерального прокурора.

Он напомнил, что в партии "Ак жол" регулярно требуют от уполномоченных органов наладить работу по возвращению в Казахстан украденных денег, однако при небольших результатах процесс кражи денег продолжается "ударными темпами".

- Поэтому не менее важной задачей остается не только возврат ранее украденных средств, но и пресечение продолжающегося вывода капитала. В этом плане весьма характерно формирование определенного поведения лиц, склонных к таким преступлениям даже при высоком риске разоблачения. Их циничная логика в том, чтобы успеть спрятать за рубежом похищенные средства и даже будучи осужденными они рассчитывают через год-полтора выйти на УДО и пользоваться капиталом, который бы никогда не смогли заработать честным трудом, - отметил лидер партии "Ак жол".

По его словам, эту мотивацию первыми раскрыли на Западе, соответственно в ряде штатов США, к лицам, осужденным за коррупцию, наряду со сроками заключения в 10-15 лет запрещается применять досрочное освобождение. Аналогичные нормы недавно были введены в Беларуси, такой же законопроект внесен в госдуму России.

- И только в нашей стране, несмотря на гигантские суммы хищений и вымогательств, лица вроде бы громко осужденные на длительные сроки без лишнего шума освобождаются при первой возможности. Не приходится сомневаться, что многие из них благополучно убывают к припасенным заначкам, которые с лихвой хватит на шикарную жизнь в более комфортных странах. В этой связи "Ак жол" считает необходимым прекратить прикрывать коррупционеров с ссылками на гуманизацию, - заявил Азат Перуашев.

Гуманность, по его мнению, нужно проявлять именно к собственному народу и предпринимателям, а не к тем, кто их грабит.

- Мы предлагаем ввести в уголовное законодательство нормы, препятствующие условно-досрочному освобождению лиц, осужденных за коррупцию. Второе, запретить осужденным коррупционерам даже по отбытии заключения покидать страну вплоть до полного возмещения похищенных средств. Третье, мы вновь предлагаем отменить принцип банковской тайны для зарубежных счетов высокопоставленных госслужащих, включая членов правительства, руководителей Нацкомпании и аффилированных с ними лиц. Если требование честно распоряжаться гигантскими средствами для кого-то из них покажется неприемлемым, думаем, что среди 18-миллионного населения страны найдутся более открытые и готовые к прозрачной работе граждане, - заключил Перуашев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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