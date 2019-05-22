В Туркестане ликвидировали преступную группу, промышлявшую разбоями на АЗС

Задержанные ранее не судимы.

Полицейские Туркестанской области задержали причастных к разбойным нападениям на автозаправочные станции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

По информации ведомства, два аналогичных преступления происходили по утрам.

- В 4.30 в административное здание автозаправочной станции ворвались трое мужчин в масках и, угрожая ножом кассиру, забрали выручку в сумме около 100 000 тенге и скрылись на автомашине "ВАЗ" без госномерных знаков. Спустя сутки идентичное преступление произошло на территории Тулькубасского района. Полицейские по прибытию на место происшествия выясняют, что трое неизвестных в масках, врываются в здание и, угрожая ножом, избивают кассира и оператора. Также забирают деньги в сумме 150 000 тенге и талоны на бензин на сумму более 200 000 тенге и скрываются на автомашине "Мерседес" без госномерных знаков, - говорится в сообщении.

Учитывая тяжесть совершенного преступления в департаменте полиции Туркестанской области создают специальную группу. По камерам видеонаблюдения полицейские выходят на след пресутпников.

- Задержание всех 5 лиц оперативники проводят в Шымкенте и Сайрамском районе. У подозреваемых изъяты в качестве вещественных доказательств похищенные деньги, талоны на ГСМ и автомашины. Проводится досудебное расследование. Задержанные молодые люди ранее не судимы. Все они находятся под стражей, - отметили в ДП.

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