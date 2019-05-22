Рабочее кресло Петра Порошенко не понравилось Зеленскому

Новый президент Украины назвал его неудобным.

В свой первый рабочий день в качестве главы государства Владимир Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло, сообщает РБК.

Видео первого появления нового президента на рабочем месте и о его впечатлениях о кресле, в котором раньше сидел Петр Порошенко, опубликовала команда Зеленского. На видео новый глава государства подходит к креслу, в котором ранее сидел Порошенко, садится и со словами "неудобно" слушает аплодисменты в свой адрес. "Что вы хлопаете?" — тут же спрашивает соратников новый президент.

- Я вот сижу и думаю, когда мы переедем, — говорит после этого Зеленский собравшимся за столом в президентском кабинете.

Администрация президента Украины в настоящее время находится в здании, в котором изначально (после постройки в 1939 году) находился штаб Киевского военного округа, а после войны — Центральный комитет Коммунистической партии Украины. Резиденцией главы государства здание стало в январе 1992 года.

Ранее Зеленский заявлял, что не хочет работать в здании администрации на Банковой улице. По его словам, АП должна работать не в правительственном квартале, а в более открытом месте. При этом он не уточнил, куда именно намерен переехать.

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