160 грантов выделили иностранным студентам в Казахстане

Из них 125 грантов выделено на магистратуру.

Госзаказ на обучение иностранных граждан в казахстанских вузах размещен министерством образования и науки РК. Об этом сообщила в кулуарах регионального форума лидерства "Политика и практика интернационализации в Азиатско-Тихоокеанском регионе" в Алматы руководитель Центра Болонского процесса и академической мобильности министерства образования и науки РК Алмагуль Култуманова, передает Zakon.kz

- Две недели назад стартовал проект стипендиальной программы для иностранных граждан по обучению в Казахстане, в том числе для лиц казахской национальности, являющихся не гражданами Казахстана. Выделено 160 грантов, это госзаказ на обучение иностранных граждан в наших вузах за счет средств Казахстана. Из них 125 грантов – на магистратуру. Наш центр является оператором данной программы, она будет способствовать увеличению численности иностранных студентов в наших вузах и признаваемости нашей казахстанской высшей школы в мировом образовательном пространстве, - сообщила глава Центра Болонского процесса и академической мобильности министерства образования и науки РК Алмагуль Култуманова.

Целенаправленно в Казахстан, по данным на 1 января 2019 года, учиться приехало 20 тысяч иностранных студентов.

400 образовательных программ реализуется на английском языке в Казахстане. От общего количества образовательных программ это 7%.

- Нам важен вопрос готовности наших вузов к принятию иностранных студентов. Наши университеты сообщили, какое количество иностранных студентов могут принять и на какие образовательные программы, - сказала она.

Приоритетом для иностранных студентов являются гуманитарные науки, возможность обучаться иностранным для них языкам у нас (русскому, казахскому). Периодически, иностранные студенты выбирают технические специальности, информационные технологии, студенты из Индии и Пакистана активно выбирают медицину, здесь наибольшее количество иностранных студентов.

Часть студентов приезжает в Казахстан в рамках международных соглашений и договоров, выделяются гранты для афганских студентов.

Наши студенты также едут за границу, где благодаря Болонскому процессу и академической мобильности могут отучиться одно полугодие или год в зарубежном университете. Программа академической мобильности реализуется в Казахстане 8 лет, а Болонский процесс запущен 10 лет назад. По академической мобильности за это время обучились за рубежом около 14 тыс. казахстанских студентов.

- Наши студенты получают возможность обучаться в вузе-партнере, если пройдут отбор, четко понимают, на что идут. Наши студенты себя хорошо показывают там, привлекательны для иностранных вузов, им нравится менталитет, культура наших студентов. Вторую половину академической мобильности стараются использовать сразу же, чтобы остаться не на полгода, а на год. Наш и зарубежный вуз договариваются, студенту разрешают если, он целый год там обучается. Это дает возможность двухдипломной образовательной программы. Если больше одного академического периода студент находится в зарубежном вузе, то при наличии договоренности студент по окончании учебы может получить два диплома – казахстанский и зарубежный. Что касается кредитов, все согласуется в рамках индивидуальном учебном плане, все кредиты перезасчитываются. В рамках Болонского процесса наш казахстанский кредит эквивалентен европейским кредитам. Единственная трудность – языковая подготовка наших студентов, - сказала Алмагуль Култуманова.

В нашу страну по академической мобильности за это время обучили порядка 4 тыс. иностранных студентов.

Мобильность исследовательская и преподавательская научно-педагогического сообщества, взаимодействие по научным вопросам и привлечение иностранных студентов являются основными показателями, по которым МОН РК определяет, насколько хорошо наша система образования взаимодействует с мировой.

Альберт Ахметов

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