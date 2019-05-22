Иностранец организовал преступную сеть в Нур-Султане

В соцсетях принимались заявки на незаконные дубликаты автономеров.

Советник министра – официальный представитель Министерства внутренних дел Нурдильда Ораз сообщил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Нур-Султана раскрыли мошенническую структуру по незаконному изготовлению и реализации дубликатов автомобильных номерных знаков, в том числе номеров повышенного спроса. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Сотрудники полиции в социальных сетях установили аккаунты, на которые принимались заказы на изготовление дубликатов государственных номерных знаков. Также был установлен владелец абонентских номеров. Им оказался гражданин Российской Федерации, проживающий в столице Казахстана.

Он на мобильный телефон принимал заказы и направлял их своему подельнику в Омск, где и изготавливались фальшивые автомобильные номерные знаки.

В ходе обыска в одном из складов ТОО в Нур-Султане было обнаружено несколько готовых для реализации дубликатов автомобильных номерных знаков.

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