Дарига Назарбаева провела ряд встреч на полях Евразийского медиафорума

В настоящее время форум привлекает более 500 делегатов из 60 стран.

Спикер Сената Парламента РК, председатель Организационного комитета Евразийского медиафорума Дарига Назарбаева провела ряд встреч на полях медиа форума в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества обсуждены в ходе встречи с Президентом Армении Арменом Саркисяном, специальным гостем медиа форума.

Стороны подчеркнули актуальность проведенной на днях встречи между депутатами группы дружбы Сената Парламента и Национального Собрания Армении, в ходе которой достигнута договоренность активизировать взаимодействие между законодательными органами двух стран.

На фото: Встреча Дариги Назарбаевой с Арменом Саркисяном

Президент Армении отметил большой потенциал Евразийского медиа форума, объединяющего представителей крупнейших международных медиаструктур и экспертов мирового уровня. В настоящее время форум привлекает более 500 делегатов из 60 стран.

Теглайн форума в нынешнем году – "Мир сегодня – обсуждение процесса деглобализации, кризиса потребления, цифровизации медиа-сферы, а также возможностей развития и вызовов, сопряженных с новыми технологиями и искусственным интеллектом".

Актуальность дискуссий ЕАМФ и его возрастающий авторитет подчеркнуты в ходе встречи со старшим вице-президентом по партнерству и диверсификации Euronews К.Оиконому.

На фото: Встреча Дариги Назарбаевой с К.Оиконому

- Мы хотим, чтобы открытый диалог сближал непримиримые позиции, способствовал взаимопониманию и толерантности, помогал соединить усилия для решения общих проблем, - считает председатель Организационного комитета Евразийского медиа форума Дарига Назарбаева.

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