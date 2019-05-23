Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Дарига Назарбаева провела ряд встреч на полях Евразийского медиафорума

В настоящее время форум привлекает более 500 делегатов из 60 стран.

Фото : Пресс-служба Сената Парламента РК.  23 мая 2019, 09:37

Спикер Сената Парламента РК, председатель Организационного комитета Евразийского медиафорума Дарига Назарбаева провела ряд встреч на полях медиа форума в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества обсуждены в ходе встречи с Президентом Армении Арменом Саркисяном, специальным гостем медиа форума.

Стороны подчеркнули актуальность проведенной на днях встречи между депутатами группы дружбы Сената Парламента и Национального Собрания Армении, в ходе которой достигнута договоренность активизировать взаимодействие между законодательными органами двух стран.

На фото: Встреча Дариги Назарбаевой с Арменом Саркисяном

Президент Армении отметил большой потенциал Евразийского медиа форума, объединяющего представителей крупнейших международных медиаструктур и экспертов мирового уровня. В настоящее время форум привлекает более 500 делегатов из 60 стран.

Теглайн форума в нынешнем году – "Мир сегодня – обсуждение процесса деглобализации, кризиса потребления, цифровизации медиа-сферы, а также возможностей развития и вызовов, сопряженных с новыми технологиями и искусственным интеллектом".

Актуальность дискуссий ЕАМФ и его возрастающий авторитет подчеркнуты в ходе встречи со старшим вице-президентом по партнерству и диверсификации Euronews К.Оиконому.

На фото: Встреча Дариги Назарбаевой с К.Оиконому

- Мы хотим, чтобы открытый диалог сближал непримиримые позиции, способствовал взаимопониманию и толерантности, помогал соединить усилия для решения общих проблем, - считает председатель Организационного комитета Евразийского медиа форума Дарига Назарбаева.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты