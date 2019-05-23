В НАТО призвали Россию уйти из Крыма и освободить украинских моряков

Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич.

По словам главы военного комитета Альянса, блок никогда не согласится с тем, что полуостров – часть Российской Федерации, сообщают РИА Новости.

- Альянс не согласен и не согласится с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией, - заявил Стюарт Пич, слова которого приводятся на сайте организации.

Кроме того, Пич призвал Россию вывести войска с полуострова освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Азовском море.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Российско-украинский инцидент в районе Керченского пролива произошел в ноябре 2018 года. Три корабля ВМС Украины вошли во временно закрытую акваторию территориального моря. Береговая охрана ФСБ задержала украинские корабли, на их борту оказались 22 моряка и два сотрудника СБУ.

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