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Доллар подешевел еще на один тенге на торгах

В обменниках доллар покупают/продают по 377,7-379,1 тенге.

Фото : 1zoom.me23 мая 2019, 11:32

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 377,97 тенге за доллар (-1,04 тенге), объем торгов – 148,36 млн долларов (+91 430 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,4852 тенге за юань (-0,2206 тенге), объем торгов – 1 160 тыс. юаней (-4 090 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 377,7-379,1 тенге, евро - 421,5-423,5 тенге, рос.рубля - 5,85-5,9 тенге.

В торгах приняли участие 24 члена KASE.


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