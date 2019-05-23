Автоледи избила женщину с грудным ребенком в Алматы

Инцидент прокомментировали в городском Департаменте полиции.

В социальных сетях распространяется видео конфликта, произошедшего между двумя женщинами в одном из микрорайонов Алматы. В полиции сообщили, что по данному факту уже ведется разбирательство, сообщает Zakon.kz.

Судя по описанию к видеоролику, автоледи, припарковавшая машину в неположенном месте, избила женщину с грудным ребенком. Причем в избиении активное участие принимали несовершеннолетние дочери автовладелицы. Причиной ссоры стало то, что молодая мама не смогла попасть в магазин из-за перегородившего вход автомобиля, и пытаясь вызвать его хозяйку звуками сработавшей сигнализации, пнула колесо машины.

На видео видно, как разъяренную автоледи пытаются остановить очевидцы происходящего, а пострадавшая старается зафиксировать госномер машины на телефон.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, по данному инциденту уже ведется разбирательство, и по его результатам будет принято окончательное решение и дана правовая оценка действиям автовладелицы.

- 18 мая текущего года с заявлением в полицию в отношении гражданки К., 1976 года рождения, обратилась гражданка И., 1993 года рождения. Факты нанесения телесных повреждений последней подтвердились. Опрошены очевидцы происшествия, к делу приобщены видеоматериалы. Гражданке И. было выдано постановление о прохождении судебно-медицинской экспертизы, по результатам чего будет установлено, какой вред здоровью ей причинен, и соответственно, по делу будет принято окончательное решение и дана правовая оценка действиям гражданки К, – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

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