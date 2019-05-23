Президент Беларуси предложил Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти
Также Лукашенко отметил, что между нашими странами выстроена достаточно четкая система взаимоотношений.
Беларусь предлагает активизировать переговоры по поставкам нефти из Казахстана. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым, сообщает БЕЛТА.
- Вы знаете, что мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников. В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить, - сказал Александр Лукашенко.
Также он обратил внимание, что в торгово-экономических отношениях между Беларусью и Казахстаном особых проблем нет, хотя и существует определенный дисбаланс в торговле в сторону Беларуси.
- Но вы должны знать, что в Казахстане производят массу товаров, которые нам очень нужны. Начиная от хлопка и заканчивая металлами. Мы готовы, как это было в советские времена, закупать у вас зерно (у вас большие излишки, они будут всегда). Поэтому урегулировать баланс в торговле не является проблемой. Думаю, что надо поручить нашей межправительственной комиссии заняться этими вопросами", - отметил президент Беларуси.
Также он констатировал, что между странами и их лидерами всегда были добрые отношения, и между Казахстаном и Беларусью выстроена достаточно четкая система взаимоотношений, а товарооборот между нашими государствами достиг практически миллиарда долларов. И потенциал огромен.
По словам Лукашенко, развитию двусторонних отношений способствует и участие обеих стран в китайской инициативе "Пояс и путь": в Казахстане функционирует СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", в Беларуси - индустриальный парк "Великий камень". Глава государства считает, что сопряжение двух стран в этом направлении должно быть более заметным.
Как отмечает издание, в прошлом году товарооборот между Беларусью и Казахстаном достиг почти $900 млн, увеличившись на 30% к уровню 2017 года. При этом белорусский экспорт превысил $783 млн.
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