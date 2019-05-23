Назарбаев: В нашей стране существует политическая конкуренция

Для всех кандидатов созданы равные условия для предвыборной агитации.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Республиканский общественный штаб кандидата от партии "Nur Otan", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.

Елбасы встретился с членами Республиканского общественного штаба и провел селекторное совещание с руководителями региональных штабов.

Открывая совещание, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что работа предвыборного штаба находится на его личном контроле.

- В выборах участвуют 7 кандидатов. Это признак того, что в нашей стране существует политическая конкуренция. Кандидаты представляют интересы различных общественных групп и объединений. Каждый кандидат выдвинул свою программу дальнейшего развития страны и общества, - сказал Первый Президент Казахстана.

Елбасы отметил, что для всех кандидатов созданы равные условия для предвыборной агитации. Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на работе молодежного крыла Штаба.

- С первых дней Независимости я уделял особое внимание воспитанию и обучению молодежи. Эту работу необходимо продолжать, потому что будущее за образованным населением. Только те государства, которые сумеют подготовить достойные кадры, будут преуспевать в будущем. Я рад, что в Штаб вошли многие знаковые лица – представители молодежи. Их участие в избирательной кампании очень важно. Молодежь составляет значительную часть населения Казахстана – более 4 миллионов человек. Все они выросли в годы Независимости. У меня очень большая надежда на нашу молодежь, - отметил Первый Президент Казахстана.

Заслушав информацию о работе республиканского и региональных общественных штабов, Председатель партии "Nur Otan" подчеркнул важность сохранения набранного темпа работы по разъяснению предвыборной программы.

В своем выступлении Елбасы указал на необходимость укрепления межнационального согласия, последовательной реализации обозначенного стратегического курса страны.

Первый Президент Казахстана также остановился на вопросах реализации государственных программ по инфраструктурному развитию, строительству жилья в регионах, поддержке социально уязвимых категорий населения, созданию новых рабочих мест.

- В Казахстане нет безработицы, но есть дефицит профессий. Поэтому была и разработана программа, благодаря которой первая рабочая профессия дается бесплатно. Мы создали все условия и возможности для молодежи, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы высоко оценил ход общенациональной акции "Бірге", направленной на формирование эффективной обратной связи с населением.

- Партии необходимо обеспечить действенный контроль исполнения всех поручений. Партийцы должны чувствовать ответственность. Нужно выполнить Программу партии до 2030 года, которую мы приняли на 18-м съезде. Партия "Nur Otan" должна стать флагманом модернизации страны, - указал Нурсултан Назарбаев.

В завершение Елбасы подчеркнул особую значимость политических процессов внутри страны и призвал казахстанцев активно участвовать в голосовании на предстоящих выборах.

- Все члены Штаба делают большую и важную работу. Мы создали сильную команду, которая должна достичь успеха. Я продолжаю работать на благо нашей страны. Хочу подчеркнуть, что никакого двоевластия в стране допускаться не будет. Все мы будем работать на Президента, которого изберет народ, - резюмировал Первый Президент Казахстана.

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