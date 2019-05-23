СМИ: Зеленский отрицает возможность переговоров с Россией
Ранее говорилось, что новый украинский президент намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией.
Фото : Официальный сайт Владимира Зеленского23 мая 2019, 18:01
Президент Украины Владимир Зеленский отрицает возможность проведения переговоров с Россией, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится на сайте телеканала "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией.
- На вопрос журналистов Общественного, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет, — говорится в сообщении.
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