СМИ: Зеленский отрицает возможность переговоров с Россией

Ранее говорилось, что новый украинский президент намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией.

Фото : Официальный сайт Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает возможность проведения переговоров с Россией, сообщает Zakon.kz. Об этом говорится на сайте телеканала "Громадське ТВ" (Общественное ТВ). Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией. - На вопрос журналистов Общественного, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет, — говорится в сообщении.

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