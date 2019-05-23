Россия призвала США взять ответственность за преступления в Сирии

Мария Захарова со ссылкой на неправительственные организации также сообщила, что с сентября 2014 года в результате ударов США и коалиции в ряде провинций Сирии погибли более 13 тысяч человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США должны признать свои преступления в Сирии, сообщает РИА Новости.

23 мая на брифинге она отметила, что контртеррористические операции России и армии Сирии вызывают критику на Западе, в последнее время они два раза созывали заседание Совета Безопасности ООН по этому поводу. Она подчеркнула, что удары ВКС РФ и сил Сирии наносятся "исключительно по подтвержденным разведданными объектам террористов, ни о каком мирном сосуществовании с ними речи быть и не может".

- Хотели бы в этой связи спросить западных представителей, которые так обеспокоены гуманитарной составляющей идлибского вопроса: а почему вы, например, не запрашиваете отдельных заседаний СБ ООН об обстановке на северо-востоке Сирии, например, в частности, о последствиях антитеррористических операций так называемой международной антиигиловской операции ? Мы бы с интересом послушали. Информации на этот счет, а также подтвержденных данных о гибели мирных сирийцев в результате действий ведомой США коалиции предостаточно, - заявила представитель МИД РФ.

Захарова со ссылкой на неправительственные организации также сообщила, что с сентября 2014 года в результате ударов США и коалиции в ряде провинций Сирии погибли более 13 тысяч человек, в том числе около четырех тысяч мирных граждан и из них порядка тысячи несовершеннолетних.

- Что же касается американцев и их партнеров по коалиции, то им следовало бы набраться мужества и все-таки признать ответственность за совершенные в Сирии преступления, а их немало, - заключила представитель МИД РФ.

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